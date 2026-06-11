美軍打擊伊朗後 科威特、巴林證實遭遇空襲

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

伊朗最高聯合軍事指揮部（Supreme Joint Military Command）已宣布重新關閉荷姆茲海峽。（圖／達志／美聯社）

美伊重燃戰火！美國中央司令部（CENTCOM）指出，他們已於美東時間10日下午5時15分（台灣時間11日上午5時15分）開始，「依據三軍統帥的指示，對伊朗境內多個目標展開額外的自衛性打擊行動」。不久後，科威特隨即啟動防空系統，並透露他們「正在攔截敵對的空中目標」；而巴林的美軍基地據悉也成為了攻擊目標。

據美國財經媒體《CNBC》報導，美國中央司令部透露，相關打擊行動於美東時間10日晚間9時04分完成，同時宣稱，攻擊目標包括對美軍與區域內商業船隻構成威脅的伊朗軍事監視能力、通訊系統以及防空設施。

廣告 廣告

在美方完成打擊行動約1小時後，科威特武裝部隊在社群平台X上發文稱，其防空系統「目前正在攔截敵對空中目標」，但未說明攻擊來源。巴林內政部亦透露，已響起防空警報，並呼籲民眾前往安全地點避難。

此前，伊朗國營媒體報導稱，伊朗已在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）對美國船隻發動飛彈與無人機攻擊。隨後《路透社》的報導也指出，伊朗最高聯合軍事指揮部（Supreme Joint Military Command）已宣布重新關閉荷姆茲海峽，並警告任何試圖通過的船隻都將成為攻擊目標。

美國總統川普（Donald Trump）隨後告訴《福斯新聞》，他已直接與伊朗官員通話，對方要求他停止攻擊行動，而他則回應稱轟炸很快就會停止，同時強調以色列並未參與此次行動，但他仍未排除進一步發起軍事行動的可能性。當被問及美伊停火是否已經徹底結束時，川普則直言，這是史上「違反次數最多的停火協議。」

報導補充，美伊緊張局勢在9日進一步升級，原因是美軍對伊朗發動攻擊，美國中央司令部當時宣稱，此舉是「回應前一天美國陸軍阿帕契直升機（Apache helicopter）被擊落的事件。」

伊朗方面尚未承認擊落了該架直升機。伊朗國家廣播電視台（IRIB）指出，在過去24小時內，海峽內未發生任何進攻性軍事行動。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

幼兒生日被「埋進蛋糕」哭到崩潰！影片瘋傳惹眾怒 日本警方出手了

聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦

試衣間拍完穿搭片就走人「衣服丟滿地」 NET店員質疑：根本沒買就推薦