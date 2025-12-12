美軍扣押委內瑞拉油輪 兩國緊張情勢升高

美國跟委內瑞拉緊張情勢再度升級，美方日前出動軍隊，在委國外海突襲一艘制裁名單上的油輪，白宮10號證實將依循合法途徑，扣押船上的石油，委內瑞拉外交部痛斥，美方行徑根本是國際海盜。此外2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）證實，自己從委內瑞拉藏身處前往挪威的過程，獲得美方協助。

美方扣押船上石油 委內瑞拉斥「國際海盜」

美方罕見從福特號航母出動軍隊，扣押委國一艘油輪，國際油價一度止跌回升，引發各界注目，白宮10號表示，這艘船載的是來自委國以及被禁運的伊朗石油，最終目的地可能是中國，聯邦法官早在2週前就核發扣押令，行動完全合法。

廣告 廣告

委國外交部痛批，美國行徑根本是公然盜竊、國際海盜，揚言向國際機構檢舉，不過美國預告，這不會是最後一艘被扣押的油輪，未來不排除扣押更多非法油輪，鐵了心要對委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）加大施壓。

內幕曝！諾貝爾和平獎得主喬裝出逃 美F18護送

與此同時，2025諾貝爾和平獎得主馬查多如何抵達挪威的過程也曝了光，馬查多證實「我確實得到美國政府協助」。她先變裝搭乘漁船、橫越加勒比海，過程中有2架美軍F18護送，之後轉搭私人飛機前往挪威，馬查多表示希望盡快帶著和平獎返回委內瑞拉。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

舊金山灣區驚傳氣爆！民宅被炸碎 釀至少6人受傷送醫

免簽赴美須供「5年社群紀錄」 川普：防壞人入美

美飛機迫降「砸中轎車」驚險畫面曝光！駕駛命大輕傷