美軍扣押第5艘油輪！加強遏制委內瑞拉石油出口

油輪「奧莉娜號」（Olina）。（圖／翻攝自VesselFinder）

美國南方司令部（U.S. Southern Command）於美東時間9日表示，美國已在加勒比海扣押第5艘油輪「奧莉娜號」（Olina），顯示華府正加大力道遏制委內瑞拉石油出口。

據《路透社》援引公開航運資料庫「Equasis」的資訊顯示，「奧莉娜號」涉嫌偽裝懸掛東帝汶（Timor Leste）國旗。1名直接知情的產業消息人士指出，該船先前自委內瑞拉出航，之後再度返回加勒比海地區。

美國南方司令部在社群平台X上發文表示，在黎明前的行動中，由「南方之矛行動聯合特遣隊」（Joint Task Force Southern Spear）出動的海軍陸戰隊員與水兵，自美軍最先進的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）起飛，在加勒比海「未發生任何意外」的情況下攔截並扣押「奧莉娜號」。

美國南方司令部表示：「今天早晨，我們的跨部門聯合部隊再次傳達了1個明確訊息：『犯罪分子沒有任何安全避風港。』」

該名產業消息人士指出，「奧莉娜號」於上週滿載石油自委內瑞拉出航，當時正值1支船隊行動之中，而這一切發生在美國3日非法綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後不久。該船在美國對委內瑞拉石油出口實施封鎖後，滿載石油返航，準備返回委內瑞拉。

英國海事風險管理公司「先鋒」（Vanguard）另行表示，「奧莉娜號」的AIS船舶定位追蹤系統最後1次啟用是在52天前，當時位置位於委內瑞拉專屬經濟區（EEZ）內，靠近古拉索島（Curacao）東北方海域。該公司指出，此次扣押行動，是在對與受制裁委內瑞拉石油運輸有關的油輪進行長時間追蹤後所採取的結果。

美國早在去年1月便對「奧莉娜號」實施制裁，當時該船名為「密涅瓦M號」（Minerva M）。華府指出，該船屬於所謂的「影子船隊」，這類船隻航行時監管鬆散，且缺乏明確的保險保障。

本週稍早，美軍也扣押了「M索菲亞號」（M Sophia），該船同樣屬於本月初自委內瑞拉出航的1支12艘油輪船隊。該名產業消息人士補充，另有3艘油輪「斯凱林號」（Skylyn）、「民航號」（Min Hang）與「墨羅珀號」（Merope），同樣滿載石油，並隸屬於上週出航的同1支船隊，已於8日航回委內瑞拉水域。

此外，該船隊中尚有7艘同樣滿載石油的油輪，預計將於9日及10日陸續返回委內瑞拉水域。該人士透露，這10艘油輪所載運的石油，全部屬於國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）所有。對此，PDVSA並未立即回應置評請求。

目前尚不清楚華府是否會對其他正航向委內瑞拉的油輪採取行動。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾在7日表示，美國對受制裁的委內瑞拉石油所實施的封鎖措施，「在全球任何地方」仍然全面有效。

