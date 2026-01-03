美軍抓委國總統馬杜洛 中國「震驚、反對、強烈譴責」

委內瑞拉總統馬杜洛（右）1月2日在總統官邸接見中國拉美特使邱小琪，雙方互贈禮物。翻攝X平台



美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛押回美國。 中國外交部今天（1/3）深夜發聲明，對美國「悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手」表示震驚，予以強烈譴責；表示對美國霸權行徑堅決反對。

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及第一夫人希莉亞（Cilia Adela Flores de Maduro）。美軍突擊前數小時，馬杜洛才剛在首都卡拉卡斯接見中國拉美特使及大使等一行人。

中國外交部今晚以答記者問方式發布聲明，聲明提問「美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜羅（馬杜洛）實施大規模打擊行動，馬杜羅（馬杜洛）及其夫人已被控制並移送出境。中方對此有何評論？」

對此中國外交部表示：「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。」

聲明指出「美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。」

