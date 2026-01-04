美軍抓捕馬杜洛獲川普肯定 委內瑞拉未來陷懸念

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），總統川普讚譽此行動震撼且強而有力，但也讓這個石油資源豐富的國家未來由誰執政充滿不確定性。

路透社報導，川普今天表示，委內瑞拉政府高層權力核心人物、副總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已在馬杜洛遭逮捕後宣誓就職，且她已與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，引發外界揣測她將接掌政權。

根據委內瑞拉憲法，在馬杜洛缺席之下，德爾希．羅德里格斯將出任代理總統，委國最高法院已於今晚下令由她接掌此一職務。

但在川普發表評論後不久，德爾希．羅德里格斯便在國家電視台露面，身旁站著她的兄長、國民議會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）、內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）及國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）。她宣稱，馬杜洛依然是委內瑞拉唯一的總統。

這次集體亮相表明，與馬杜洛共同掌權的政治勢力尚未分崩離析，但這種團結能維持多久仍有待觀察。

川普今天公開表明不會與反對派領袖、諾貝爾獎得主馬查多（Maria Corina Machado）合作。她被廣泛視為馬杜洛最強有力的對手，但川普稱她在國內缺乏支持。

馬查多被禁止參加2024年委內瑞拉大選後，國際觀察人士表示，儘管馬杜洛政府自行宣布勝選，但她的代理候選人以壓倒性優勢勝出。（編譯：陳昱婷）1150104