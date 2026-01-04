美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

（中央社平壤4日綜合外電報導）美國軍隊昨天逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，北韓官方媒體今天指出，平壤當局譴責此舉「嚴重侵犯主權」。

北韓中央通信社（KCNA）報導引述外務省發言人聲明，「美國在委內瑞拉犯下的霸權行為是最嚴重形式的主權侵犯」。

北韓外務省發言人還表示，逮捕馬杜洛是「粗暴違反聯合國憲章和國際法」，予以強烈譴責。

聲明提到，「這次事件是令人再次清楚確認，迄今國際社會無數次目睹的美國無賴而野蠻本性的又一個事例」。

美國軍隊昨天凌晨向委內瑞拉首都卡拉卡斯及周邊地區發動空襲，並出動特種部隊抓捕馬杜洛夫婦。

馬杜洛夫婦兩人遭捕後被押送至美國紐約市，他們將面臨販毒與持有武器等指控罪名。

美國司法部昨天公布最新起訴書指控馬杜洛領導一個「貪腐、非法政府」，而這個政府的運作仰賴於大規模毒品販運，且有數以千噸古柯鹼流向了美國。（編譯：陳彥鈞）1150104