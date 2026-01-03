美軍抓捕馬杜洛 川普警告哥倫比亞總統「最好小心點」

（中央社佛羅里達州棕櫚灘3日綜合外電報導）美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕並帶走委國總統馬杜洛及其妻子後，川普在記者會警告哥倫比亞總統「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強施壓。

英國廣播公司（BBC）報導，川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時談到，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但可能沒有必要付諸行動。

法新社報導，川普表示：「根據我們的新國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。」

廣告 廣告

川普還說在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。

當記者問及這麼做如何符合「美國優先」方針，川普回應：「我們希望與友好鄰國為伍、生活在穩定環境中並確保能源充足。那個國家擁有豐富能源，保護這些資源至關重要，因為我們自己也有需求。」

川普也在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」（watch his ass），兩人近幾個月屢次針鋒相對。

川普說道：「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」

川普也指出，古巴可能成為美國在拉丁美洲地區更廣泛政策討論的一部分。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨川普出席記者會時談到：「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官員，我至少會感到有點擔憂。」（編譯：洪培英）1150104