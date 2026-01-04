美軍抓捕馬杜洛...李忠憲指「呼應反紫光」：台灣要加入大聯盟還是小聯盟？...直言：美國抓走「以為靠中國就沒事」的行動能打醒幾個人？

美國總統川普（Donald Trump）下令美軍在2日晚間，對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動軍事突擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Celia Flores）。對此，成功大學電機系教授李忠憲今（4日）指出，美國在委內瑞拉的行動，「再一次呼應了反紫光的時候，要加入大聯盟，還是小聯盟這個簡單的問題」。

李忠憲今日於臉書以「大聯盟與小聯盟：從委內瑞拉到反紫光，一個台灣始終逃不掉的單選題」為題發文，點出美國在委內瑞拉的行動，再一次呼應了反紫光的時候，要加入大聯盟，還是小聯盟這個簡單的問題。

李忠憲表示，「幸好主張自由民主的美國是比專制獨裁的中國武力要強大很多」。他說，不只武力，科技也一樣；不只科技，經濟也一樣，「10年前中國首席經濟學家林毅夫預料中國最晚在2025年GDP就會超越美國，成為世界第一，現在已經2026年了」。

李忠憲點出，他最不能理解的地方，是他有一堆留學美國的同學，「卻非常舔中，毫無國際觀」。李忠憲直言，「真的令我非常驚訝，曾經接觸過外面的世界，卻沒在自己的身上留下痕跡」。

李忠憲說，「可見他們在讀書的時候，除了自己專業的英文以外，在美國唸書的時候完全不關心、也沒有能力關心其他的事情」。

李忠憲續指，這些人到最後只能看《中天》這些節目，被人用民族主義一招，遭洗腦到崇尚專制獨裁，「現在甚至崇拜起像前民眾黨主席柯文哲那樣貪污腐敗，像民眾黨主席黃國昌那樣變化無常、毫無品性的人」。

最後，李忠憲問道，「美國委內瑞拉抓走以為靠中國就沒事的毒梟總統行動，不知道能夠打醒幾個人？」

（圖片來源：李忠憲臉書、X）

