美軍抓捕馬杜洛 美國盟邦與對立國家反應一覽

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，美方此舉引起全球譁然，一些國家予以譴責，但也有華府盟邦公開表達支持，以下為外媒彙整的主要國際反應。

●聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人表示「這些發展樹立了危險的先例」，古特瑞斯「持續強調各方必須完全尊重國際法的重要性，包括聯合國憲章，且對國際法規範未獲遵守深感憂慮」。

廣告 廣告

●歐盟

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）談到：「我們密切關注委內瑞拉的情勢發展。我們與委國人民站在一起，並支持和平及民主轉型。任何解決方案都必須遵守國際法與聯合國憲章。」

●法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X平台發文寫道：「接下來的過渡階段必須秉持和平及民主方式進行，並尊重委內瑞拉人民的意願。我們希望2024年當選的總統龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）能盡快確保並領導這一過渡時期。」

●英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在X平台表示：「我們認為馬杜洛（Nicolas Maduro）是非法總統，我們不會為他的政權終結感到惋惜。」

他稍早向英國媒體發布聲明談到：「我想先確定事實。我想與川普（Donald Trump）總統及盟邦談話。我可以明確表示我們並未參與其中…我始終認為，我們所有人都應維護國際法。」

●德國

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，對美國本次行動的法律評估相當複雜，「我們會花時間加以評估」，他並補充說，相關評估必須依循國際法原則。

他呼籲，必須確保「過渡至經選舉獲得正當性的政府」這一過程順利進行，並警告「不應讓委內瑞拉落入政治不穩定局勢」。

●西班牙

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在X平台寫道：「西班牙不承認馬杜洛政權，但也不會承認既違反國際法，又將該地區推向不確定與衝突風險的干預行動。」

●義大利

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室表示：「義大利政府秉持一貫立場，相信外部軍事行動並非終結極權政權的方式，但同時也認為，針對危害國家安全的混合式攻擊採取防禦性干預具有正當性，例如打擊那些助長及推動毒品走私貿易的國家實體。」

●以色列

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出：「恭喜川普總統，你為自由與正義展現大膽且具歷史意義的領導力。我向你果斷的決心以及你麾下英勇軍人的出色行動致敬。」

●俄羅斯

俄羅斯外交部表示：「我們強力呼籲美國領導階層重新考慮自身立場，釋放在這個主權國家合法當選的總統及其妻子。」

●中國

中國外交部表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。中方敦促美方，停止侵犯別國的主權安全。

●伊朗

伊朗外交部發布聲明，「強烈譴責美國對委內瑞拉進行軍事攻擊，公然侵犯其國家主權與領土完整性」。

●阿根廷

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在X平台公開支持美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，並以「自由萬歲」作結，展現一貫鮮明的親美與反社會主義立場。

●哥倫比亞

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）稱華府行動是對拉丁美洲「主權的侵犯」，將會引發人道危機。他並下令軍隊部署至與委內瑞拉接壤的邊境。

●古巴

古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會採取緊急行動。（編譯：洪培英）1150104