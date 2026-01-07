美軍抓捕馬杜羅：向德黑蘭鳴槍示警

（德國之聲中文網）美國軍事干預委內瑞拉，抓走該國極具爭議的總統馬杜羅，連同其妻子一道，被送上美國法庭。該事件也是向伊朗領導層敲響的警鐘。馬杜羅在2024年的總統選舉中，據悉靠著大規模舞弊得以繼續掌權。歐盟等大多數西方國家不承認馬杜羅是委內瑞拉的合法總統。周一，馬杜羅以涉嫌毒品恐怖主義罪名接受開庭審理。

美國總統特朗普的這一行動表明，他的政府並不把《聯合國憲章》和國際法放在眼裡，有能力通過軍事手段推翻敵對政權。而這向其他威權國家發出了明確警告。

廣告 廣告

作為委內瑞拉盟友的伊朗，要求美國立即釋放馬杜羅。伊朗外交部發言人周一（1月5日）表示，“一個國家的總統及其妻子被綁架了。這不值得任何炫耀。這是非法行為。”

共同的敵人將他們連在一起

伊朗和委內瑞拉之間的關系，很難用傳統的外交准則來理解。委內瑞拉位於加勒比海沿岸，信奉天主教；伊朗則在波斯灣，信仰伊斯蘭教。兩國雙邊貿易十分有限，兩國首都之間甚至沒有直航。

然而，將兩國聯系在一起的是它們共同的敵人：美國。兩國應對國際制裁的方式，以及在美國主導的世界秩序中求生存的能力，也使它們走到了一起。不過，過去三十年裡，伊委關系也在逐步變化，從政治上的共鳴以及反美口號，發展成為在石油、金融、工業和安全領域進行合作的復雜網絡。

伊朗外交部發言人稱，盡管馬杜羅被抓捕，但伊委關系沒有變化，“我們與所有國家的關系，包括委內瑞拉，都建立在相互尊重的基礎上。這一點將始終不變。”他說，德黑蘭政府與委內瑞拉當局保持著密切溝通。

美國會軍事干預伊朗嗎？

伊朗目前的局勢十分動蕩。物價飛漲引發的全國性抗議活動已持續一周多，示威者要求開啟社會、經濟和政治改革。德黑蘭領導層面臨巨大壓力。

美國總統特朗普毫不掩飾對伊朗的警告。本周，他再次威脅對伊朗發動襲擊。在從弗羅裡達返回華盛頓途中，特朗普在空軍一號上表示，美國正密切關注伊朗的抗議活動。“如果伊朗政府像過去那樣開始殺人，我認為，他們將受到美國重拳打擊。我們正在密切關注事態發展。”

目前尚不清楚，美國可能考慮采取哪些措施。2025年6月，伊朗同以色列進行的12天戰爭期間，美國空軍對伊朗核設施發動直接轟炸，旨在摧毀伊朗的核武能力。

“我從伊朗得到相互矛盾的反饋，”德國聯邦議院副議長努裡普爾（Omid Nouripour）說道。他出生於德黑蘭，12歲時隨家人移居德國。 “很多人希望推翻現政權。但近年來，包括現在在委內瑞拉的干預行動，都顯示，特朗普缺乏應對局勢後果的計劃。因此我非常謹慎。”

特朗普施壓不是支持伊朗人民

海牙地緣政治研究所國際政治分析師戈爾裡茲（Damon Golriz）表示，對伊朗而言，信號同樣明確。他說，德黑蘭至少已經意識到，政治領導層也可能成為美國打擊的軍事目標。他認為，在加拉加斯事件之後，特朗普的立場發生轉變。他說，2025年夏天，以色列曾制定暗殺伊朗最高精神領袖哈梅內伊的計劃，但特朗普對此猶豫不決。

另一方面，德黑蘭也毫不示弱。伊朗國家安全委員會秘書長拉裡賈尼（Ali Laridschani）在X網站上寫道，“美國要當心士兵的安全。”目前，大約4.5萬名美軍士兵駐扎在伊拉克、敘利亞和卡塔爾。2025年6月，伊朗襲擊了美國在卡塔爾的軍事基地，旨在報復美國轟炸其核設施。襲擊中無人受傷。據特朗普總統稱，伊朗行動前警告過美國。

戈爾裡茲表示，馬杜羅垮台也對伊朗的安全和軍事機構產生影響。他說，伊朗國內已在物色最高領袖哈梅內伊的繼任者。與委內瑞拉不同，在伊朗的權力結構中，尚缺乏強大的反對派力量。

流亡土耳其的伊朗記者塔萊比（Reza Talebi）認為，美國對委內瑞拉的襲擊對伊朗產生心理影響。德黑蘭的決策者們面臨著一個關鍵問題：“如果美國能在美洲成功發動這樣的政變，它為什麼不在其他地方繼續這樣做呢？”

他說，這一點可能會改變伊朗的戰略考量，尤其在同美國和以色列交往時。在上周末，以色列發表了措辭強硬的聲明。以色列前總理、現任議會反對黨領袖拉皮德（Jair Lapid）向德黑蘭發出警告，稱應密切關注加拉加斯的事態發展。

然而，塔萊比認為，來自外部的威脅越大，德黑蘭政府也越有口實鎮壓抗議活動。此外，希望美國軍事干預、“外部救星”降臨，會削弱這場從伊朗公民社會內部發起的示威活動。塔萊比總結道，“認為特朗普施壓，是為了支持伊朗人民，這一想法不僅太天真、而且太膚淺了”。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Elina Farhadi