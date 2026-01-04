美軍抓走委內瑞拉總統 產油國家依舊決定維持產量

OPEC示意圖。路透社



美軍在週六（3日）的行動中抓走了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，這個坐擁全球最大石油儲藏量的國家，其元首現在面臨美國的販毒與恐怖主義控罪審判。但石油輸出國家與夥伴國（OPEC+）在此事件隔天不為所動，週日（4日）決定維持產量不變。

路透社報導，據一位OPEC+代表及一名知情人士透露，OPEC+其中的8個國家週日開會時已原則同意，繼續維持現有產量不變。這8國佔全球石油產量約一半。

這8個成員國分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、哈薩克、科威特、伊拉克、阿爾及利亞和阿曼。他們曾在2025年4月至12月期間，累計調高了每日原油生產量約290萬桶，約相當於全球石油需求的3%。他們也已在去年11月達成協議，暫緩2026年1月、2月和3月的增產計畫。

全球原油目前面臨供過於求的狀況，國際油價在2025年下跌逾18%，創2020年以來最大的年度跌幅。

這次的會議也浮現另一道OPEC+內部的裂痕。沙國與阿聯因為在葉門支持的不同派系交戰，出現嚴重的外交衝突。沙國甚至在12月底轟炸葉門港口城市穆卡拉的一艘貨船，指控貨船上有阿聯提供的軍火，並勒令阿聯部隊完全撤出葉門。

在過去，OPEC也曾面臨內部的嚴重分裂，例如在兩伊戰爭期間兩大會員國伊朗與伊拉克進行殘酷、傷亡慘重的戰爭。但OPEC之前都能以市場需求為準進行政策調整，避開了政治外交上的衝突。

而現在，OPEC+有兩大石油出口國，俄國與伊朗遭到制裁，變成要以「影子船隊」偷偷運油出口。伊朗近日持續爆發激烈的街頭抗爭，民眾對長期執政的神權政府極為不滿。俄國則正陷入與烏克蘭的長期戰爭。

相較之下，委內瑞拉只是個「小問題」。這個國家的石油蘊藏量雖然還勝過沙烏地阿拉伯，但是在長年的石油產業失修凋零下，出口量極少，難以影響市場。

