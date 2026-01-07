美軍抓馬杜洛！黃金飆4400鎂還沒完 專家驚喊：上看1萬美元天價
財經中心／師瑞德報導
2026 年一開年，全球地緣政治就投下震撼彈！日前美軍無預警展開軍事行動，閃電拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，並向拉美多國發出強硬訊號。這場被視為自 2003 年伊拉克戰爭以來，美國主導的最大規模政權更迭行動，立刻嚇壞全球資本市場，資金瘋狂湧入貴金屬避險。亞洲現貨黃金一度站上4,400美元天價，白銀也狂飆至75美元，引爆一波「戰爭財」行情。
地緣政治失控！資金狂掃 00635U、00738U
隨著中東局勢未歇、美軍又在拉美開闢新戰場，避險情緒全面升溫。國內投資人嗅覺敏銳，瘋狂搶進貴金屬 ETF。據統計，期元大道瓊白銀（00738U）與期元大 S&P 黃金（00635U）近一週投資人數暴增，分別大增7,679人與2,487人，霸榜被動元件 ETF 單週成長冠亞軍，顯示「亂世買黃金」已成市場共識。
華爾街大鱷全跪了！高盛、小摩喊 5000美元只是基本
外資機構也全面看多，摩根大通（JPMorgan）直言金價將挑戰5,000美元大關；高盛證券除預估金價衝上4,900美元外，更點出關鍵數據：目前美國機構與長期投資人的黃金配置比重低於0.5%，顯示「大戶根本還沒買夠」，後續補漲空間極大。
比比特幣還狂？專家驚天預言 黃金上看1萬美元
更驚人的預測來自《貨幣戰爭》作者吉姆·瑞卡茲（Jim Rickards）。他大膽預言，隨著全球「去美元化」加速，持有美債的國家將被迫轉移資產，黃金將成為唯一首選。他看好 2026 年貴金屬將上演爆炸性行情，黃金價格恐狂飆至「上萬美元」，而白銀更有機會跟漲挑戰 200 美元。
法人教戰！股債之外必備「第三資產」
包括花旗、瑞銀、貝萊德以及橋水基金創辦人達里歐等重量級大咖，近期異口同聲建議投資人將黃金納入投資組合。法人建議，2026年貴金屬將是資金配置的核心焦點，投資人若想在這波動盪中趨吉避凶，不妨透過國內掛牌的期元大 S&P 黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）進行佈局，讓資產組合穿上一層防彈衣。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
