美軍押解馬杜洛抵達紐約！全家人遭起訴、下週受審...最重恐判「終身監禁」
美國總統川普（Donald Trump）宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。美國官員今（4日）透露，一架載著馬杜洛與弗洛雷斯的飛機已抵達紐約州的史都華空軍國民兵基地，馬杜洛預計下周在曼哈頓聯邦法院出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。
綜合外媒報導，馬杜洛夫婦是在卡拉卡斯展開的一項大規模軍事行動中遭到拘捕。行動於夜間進行，兩人於自住處臥室遭帶走，隨後押解離境。
美國司法部今日解封一份新的起訴書，指控對象除馬杜洛與其妻子外，還包括兩人的兒子，但司法部並未進一步說明起訴細節，僅表示相關案件將由紐約南區聯邦地方法院審理。
