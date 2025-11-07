美軍拓B-21用途 AI助攻無人機指管

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」4日報導，美國空軍近日提出最新構想，研擬將B-21「突襲者」轟炸機機組改為單一飛行員配置，副駕駛則改為武器系統官（WSO），未來可望善用人工智慧（AI）輔助執勤，同時拓展該機多元作戰任務用途。

配置武器系統官 提升多元任務能量

報導指出，全球打擊司令部原任司令布西耶上將（Gen. Thomas Bussiere）曾在近期退役前提交備忘錄，建議將B-21原本的2名正副飛行員配置，改為1名飛官與1名武器系統官搭配；而武器系統官未來將擔負「武器操作、電磁頻譜作戰、感測器數據分析，以及戰場指揮管制」等多項任務，進一步發揮該機先進航電系統的優異潛力。

儘管B-21的原先設計，是比照現役B-52、B-1B、B-2等轟炸機概念，配置正副駕駛，確保長程飛行與打擊任務作業效能、降低體力負擔；不過布西耶的構想，則暗示該機可能配備有先進AI副駕駛輔助功能，加上先前報導披露，美軍研擬讓該機具備「可選擇有人或無人模式」的操作彈性，因此不排除未來將比照F-15E等戰鬥轟炸機配置後座武器系統官的模式，讓B-21實現全自主無人飛行，讓機組員執行其他任務，不過這項構想尚有待美軍高層定案。

數位化開放架構 快速整合新功能

製造商諾斯洛普格魯曼集團則強調，B-21除具備強大的網路、戰場管理、電子戰，及情監偵（ISR）能力，其採用的數位化開放任務系統架構，也可快速整合新功能；因此，該機除傳統轟炸機的穿透打擊任務之外，也足以勝任指揮無人系統，以及前線指管任務，未來也不排除可配置武器系統官，有效滿足多元任務需求。

美國空軍高層近期提出建議，將B-21機組配置調整為1名飛行員與1名武器系統官，藉此發揚該機多元任務能量。 （取自DVIDS網站）

B-21具備強大多元任務能量，未來若配置武器系統官，將可負責執行武器操作、電磁頻譜、感測器及戰場指管任務。（取自DVIDS網站）

報導指出，B-21可能配備先進的AI自主操作能力，因此無須維持傳統的2名飛行員配置。 （取自DVIDS網站）

根據美國空軍構想，未來B-21除執行打擊任務，也可望做為無人機隊管制中樞，大幅提升制空作戰優勢。圖為其執勤示意圖。（取自美國空軍網站）