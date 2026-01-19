美軍拘捕馬杜洛 大陸曝光「斬首」演練暗示意味濃厚

美軍日前突襲委內瑞拉首都，迅速拘捕委國總統馬杜洛震驚國際。大陸近日也公開一段解放軍特戰演練影片，畫面顯示士兵運用弓弩無聲射殺哨兵，並結合無人機高空鎖定與地面突擊部隊同步攻堅，整場「斬首」行動從潛入到殲敵歷時不到兩分鐘。對此，台大教授苑舉正指出，影片中的暗示意味相當明顯，目的在向外界展示大陸同樣具備成熟且數量龐大的特種作戰武力。

苑 舉正。(圖/中天新聞)

從大陸央視播放的演訓畫面可見，解放軍選擇在深夜展開行動，首先由無人機在空中完成目標的偵搜與定位，接著地面特戰人員潛行接近目標區，以弓弩在極短時間內擊斃外圍哨兵，為後續突入建築物清除障礙。影片還強調突擊小組在兩分鐘內殲滅4名「敵軍」，作戰節奏快速且手段隱蔽，展現特戰與科技整合的能力。

苑舉正在17日中天節目「中天辣晚報」上表示，「我覺得這裡面的暗示實在太明顯了」，目的在告訴外界大陸同樣具備成熟且數量龐大的特種作戰武力。他說，不應再將斬首行動視為美軍的專利，大陸特戰部隊在區域部署密集，包括廈門與香港駐軍皆有相關單位，此次演訓正是藉機對外展示能力。

央視公開解放軍夜間斬首演練畫面。(圖/截自央視影片)

苑舉正指出，影片中有3項重點值得注意。第一，無人機與地面部隊形成「察打一體」的作戰模式，大幅提升效率與精準度。第二，使用弓弩進行無聲擊殺，凸顯隱蔽滲透能力。第三，短短兩分鐘完成殲敵，顯示背後必然仰賴高度精準的情報掌握與協同作戰。他認為，美軍能做到的「斬首」，大陸特戰部隊同樣具備甚至更強的執行能力。

