美軍持續向中東增派薩德及愛國者 防範「決定性打擊」後遭伊朗報復
美國在中東加強防空部署，以應對可能的伊朗報復。由「林肯號」領航的航艦打擊群已抵達中東，F-35戰機和F-15E戰機也已就位，多艘飛彈驅逐艦和薩德防空系統、愛國者防空系統也正部署到約旦、卡達等美軍基地。五角大廈官員指出，如果川普現在下令攻擊伊朗，可進行有限空襲，但大規模的決定性打擊可能引發伊朗的強力報復，美方須確保「完備的防空」，來保護以色列和美軍資產。
《華爾街日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）承諾的「艦隊」已駛入中東，由尼米茲級核動力航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群領航，先進的F-35戰機也已前進中東地區。雖然川普尚未明確表示是否以及如何向伊朗動用武力，但美國官員指出，美方對伊朗的空襲並非迫在眉睫，因為五角大廈正在調動額外的防空系統，以在伊朗報復及可能的持久衝突中，更好地保護以色列、阿拉伯盟國和美軍。
美軍官員坦言，如果川普「今天」下令向伊朗發動攻擊，美軍可進行有限空襲，但川普曾要求軍方準備的那種「決定性打擊」，很可能引發伊朗的相應反制，因此美方必須擁有完善的防空能力，來保護以色列及美軍部隊。
美軍已在中東地區部署防空系統，包括具備攔截空中威脅能力的驅逐艦。不過，根據防務官員的說法、飛行追蹤資料和衛星影像顯示，五角大廈正在部署額外的「終端高空區域防禦系統」（THAAD，俗稱薩德）和愛國者防空系統到中東各個美軍基地，包括約旦、科威特、巴林、沙烏地阿拉伯還有卡達。
薩德防空系統可攔截地球大氣層上方的彈道飛彈，而愛國者防空系統則防禦較低空、射程較短的威脅。
前美國國務院伊朗政策官員馬洛尼（ Suzanne Maloney）指出：「防空問題至關重要。我們是否擁有足夠的軍備，來確保在中東地區的部隊及資產免於伊朗的報復威脅。」
防空重要性在12日戰爭顯現
防空的重要性在去年6月顯現。當時，美國協助以色列防禦伊朗的飛彈襲擊，並發動為期12天、發生在2025年6月13日至25日的「中東戰爭」。當時，美軍使用B-2轟炸機和潛射巡弋飛彈對3個伊朗核設施展開「午夜重錘行動」（operation midnight hammer）。隔天，伊朗以14枚飛彈攻擊駐卡達的「烏代德空軍基地」（Al Udeid Air Base），這座基地是美軍在中東的空軍指揮中心，也是美國戰機的駐地。
美軍和卡達的愛國者防空系統攔截了大部分攻擊，但五角大廈後來承認，其中1枚飛彈擊中了烏代德基地，但未造成人員傷亡且破壞有限。
川普對伊朗的目標還不明確。不過，如果美方發動更廣泛、持續的攻擊，來阻止伊朗鎮壓抗議者、迫使它停止濃縮鈾計畫，甚至推翻哈米尼政權，伊朗的反制會更加激烈。
美軍已將3個F-15E戰機中隊部署至約旦，可用來攔截伊朗無人機。這些戰機曾在2024年4月伊朗攻擊以色列時，攔截大量伊朗無人機，被美國空軍稱為「50多年來最大規模的空對空作戰」。
另外，幾艘海軍飛彈驅逐艦也已駛入中東，它們具備攔截空中威脅的能力。根據海軍官員和公開資料顯示，美方目前共有8艘驅逐艦可攔截伊朗飛彈及無人機，其中兩艘靠近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、3艘在阿拉伯海北部、1艘在紅海靠近以色列，還有兩艘在東地中海。
薩德系統的部署尤具警示意義
薩德防空系統的部署尤具警示意義，美國目前僅有7個可運作的薩德系統連，過去1年的兵力一直捉襟見肘。前國防部官員瓊斯（Seth Jones）表示：「移動愛國者系統和薩德系統的成本高昂，但這種調動讓它們使用的可能性增加。」每套薩德系統包含6個發射裝置，可攜帶48枚攔截飛彈，需要約100名士兵全天候進行裝填、數據分析、維護和發射攔截彈等工作。
據《華爾街日報》報導，薩德防空系統在去年夏天保護以色列人口中心免受伊朗的攻擊，尤其在以色列自有的箭式防空飛彈告急時。不過當時，美方消耗彈藥的速度驚人，發射超過150枚飛彈，約占五角大廈購買總量的1/4。
為了加速生產薩德防空系統的攔截彈，五角大廈與洛馬公司已簽署框架協議，將年產量從96枚提升至400枚。不久前，另1份協議已提高愛國者攔截彈的產能。然而，如果衝突在未來幾週內爆發，這些增產短期內難以發揮效用。
衛星影像顯示，過去1週在烏代德空軍基地新增部署1座愛國者防空系統。美軍1月在該基地設立協調中心，以加強與中東盟國的空防與飛彈防禦合作。
分析人士指出，把額外的防空系統部署到其他基地，可更好保護美軍設施和人口中心，但若爆發全面衝突，也可能造成單位及物資的負荷過大。前五角大廈官員卡林（Mara Karlin）表示：「美軍的資源有限，而防空就是最明顯的例子。每位作戰指揮官都希望能有更多資源。」
