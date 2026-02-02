美軍採購「鐵拳」 提升M2布萊德雷防護力

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Overt Defense」1月30日報導，以色列埃比特系統（Elbit systems）公司獲通用動力子公司「軍械與戰術系統」（GD-OTS）合約，將為美國陸軍M2「布萊德雷」步兵戰鬥車生產並配備「鐵拳」主動防禦系統（APS），提升戰場生存能力。

報導指出，美國國防後勤局（DLA）根據近年烏俄與中東戰場經驗，並進行測試後，去年9月決定與GD-OTS簽約，由GD-OTS主導改裝計畫，並與埃比特系統簽署價值2.28億美元（約新臺幣71.5億元）合約，在未來3年內擴大量產「鐵拳」輕量型（Iron Fist Light）主動防禦系統，以便配備在美軍最新升級版M2甲車上。

「鐵拳」APS是由埃比特系統所屬以色列軍事工業公司（IMI）製造，裝備小型主動電子掃描陣列（AESA）雷達和紅外線感測器，並使用小型發射器發射榴彈攔截目標；根據先前測試顯示，「鐵拳」具360度全周界防護能力，能有效攔截反裝甲飛彈（ATGM）、火箭推進榴彈（RPG）、無人機、滯空攻擊彈藥及敵方裝甲車輛發射的翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）等不同彈藥，顯著強化裝甲車輛防禦力。

埃比特系統強調，此次合約已是M2升級計畫第3次相關採購計畫，凸顯「鐵拳」防護效能深獲美國陸軍肯定。另「鐵拳」也已獲以色列、美國，以及部分北約部隊採用，可望成為提升主動防護效能的堅實利器。

埃比特系統將為美軍升級版M2「布萊德雷」步兵戰鬥車配備「鐵拳」主動防禦系統，提升戰場生存能力。（取自埃比特系統公司網站）

（承上圖）（取自埃比特系統公司網站）

「鐵拳」運用AESA雷達和紅外線感測器偵測來襲威脅，再由小型發射器發射榴彈攔截目標。圖為鐵拳系統測試畫面。（取自美國陸軍網站）