即時中心／黃于庭報導

美國前總統拜登（Joe Biden）任內，曾以總統撥款權（PDA）軍援我國4架MQ-9A無人機，不過近日卻傳出，華府政黨輪替後，現任總統川普（Donald Trump）決定「由贈改賣」，國防部遂作罷。對此，國防部長顧立雄今（15）日回應，無償軍援部分，基於相關問題與細節，無法公開說明，不過「由贈改賣」一說完全不實。

根據《聯合報》報導，川普於第1任期內，批准出售4架MQ-9B給台灣，此採購計畫稱為「高高空無人機系統」，總額達新台幣217.2億元。2023年時，拜登政府以總統撥款權另援贈4架MQ-9A，移除部分只限美軍使用的裝備。

不過，該批軍援遲遲沒下落，據傳華府政黨輪替後，美方要求「由贈改賣」，原先援贈4架已取消，僅剩一開始訂購的4架新機。我國防部評估，認為沒必要接受舊機，打消「加購」計畫。

對此，顧立雄回應，我國本來就有買4架MQ-9無人機，這部分完全沒有任何改變；至於原先要無償軍援的4架，過程當中涉及相關問題與細節，基於台美軍事交流默契，國防部無法公開說明細節，但是「本來要援贈，改要我們買」這個講法完全不實。

原文出處：快新聞／美軍援台大轉彎？傳4架MQ-9A「由贈改賣」 顧立雄：非事實

