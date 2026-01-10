美軍援M4A1步槍到手！ 配發海陸戒護部隊護海鋒大隊機動飛彈車組

美國陸軍制式武器M4A1突擊步槍配備光學內紅點瞄準具，有助於快速接戰。照片：美國陸軍。



有軍事迷於本週一（1/05）在社群平台上發文與照片指出，專責為海軍「海鋒大隊」雄風反艦飛彈車組執行警戒與偵察任務的海軍陸戰隊「戒護營」官兵，已換裝美製的M4A1突擊步槍，研判應該是美國政府對台軍事援助的M4A1突擊步槍已陸續到位。由於目前海軍陸戰隊並未採購新型的國造T112戰鬥步槍來換裝T91步槍，是否至於這一批軍援、性能比T91更佳的M4A1突擊步槍，只配發給海陸「戒護營」官兵使用，或者是全部的海軍陸戰隊的官兵都會換裝美製M4A1突擊步槍，以簡化陸戰隊自身的後勤維保，軍方對此相當低調，並未做進一步的評論。

漢光41號演習實兵演練「縱深防禦」，第三作戰區部隊以交互掩護方式轉換至次一抵抗陣地，並以紅隼火箭彈、40榴彈發射器、機槍、T91步槍等模擬對敵軍射擊，利用縱深進行逐次抵抗。軍聞社

M4A1「突擊步槍」（assault rifle）也被稱為M4A1「卡賓槍」，是源自於美製經典步槍M16A2的M4突擊步槍中的改良版，口徑與台灣部隊T65K2、T91步槍普遍使用的5.56公厘口徑步槍彈(5.56X45mm NATO系列)相同。M4A1上下護木均有MIL-STD-1913戰術滑軌，可輕易裝上不同的內紅點瞄準具、增倍鏡、槍燈等，對於任務彈性有很大幫助。更可換用M-LOK戰術護木/滑軌。相較之下，T91出廠時就有其「天缺」。

根據陸軍步兵學校教官內部研討報告指出，「T91步槍在槍口下方刺刀座滑軌輿槍身部上之滑軌未統一訂定規格，可能導致後配備發展研發基礎及靈活運用。」也就指出T91並未採用與美軍M4系列相同的MIL-STD-1913戰術滑軌，導致的單兵戰術運用限制。這也可能是目前擔負最重要作戰任務的海軍陸戰隊，需要儘速換發美方軍援M4A1突擊步槍「沒說出口的理由」之一。

專家指出，在槍枝分類中「卡賓槍」（carbine)是指槍管較短的步槍，而現代部隊中已普遍配發的「突擊步槍」，基本上是為了輕裝步兵在中距離與近距離戰術進攻而設計的，突擊步槍概念的源起來自一次大戰後期，但是二次大戰時納粹德國發展出的「風暴步槍」Sturmgewehr 44（MP44），才是世界上第一款真正的突擊步槍，可以拆卸更換的彈匣、使用中等口徑的槍彈確保單兵能攜行的足夠彈藥量等設計，也成為後來「冷戰」東西陣營各自發展出包括AK-47、M16突擊步槍等設計師借鏡的典範，也讓突擊步槍取代了早期的戰鬥步槍以及衝鋒槍的地位。

國軍地面部隊配發的制式步槍為5.56公厘口徑的T91戰鬥步槍，也歸類在現代「突擊步槍」的分類中，採短衝程活塞傳動槍枝，設計也曾獲得國外槍械專家正面評價。其中美國前「三角洲部隊」拉瑞.維克斯，曾參與HK416突擊步槍開發，維克斯曾接受國軍媒體『青年日報』採訪，問到以我國生產的T91同樣的上機匣、以「Wolf A1」為名外銷到美國民用槍枝市場的評價，維克斯表示，他曾在加州射擊過使用Wolf A1步槍上機匣組成的步槍，覺得射擊手感非常優質、穩定且後座力不大，維克斯認為，以C/P值來說，Wolf A1步槍上機匣，絕對是美國市面上能買到最好的上機匣。

海軍陸戰隊戒護營士官兵持T65K2戰鬥步槍警戒。軍聞社

不過，畢竟國造T91戰鬥步槍從2003年服役至今已經逾20年以上，而軍備局第205廠新研製的T112戰鬥步槍，希望接棒國軍制式戰鬥步槍的任務，T112戰鬥步槍的槍管長度較T91增加2吋（約5.08公分），射擊精度則提升30％，槍管壽命從T91的6000發提升為1萬發，更加強防髒汙與防銹能力，可提升國軍單兵戰力與槍械可靠度。

但由於T112戰鬥步槍剛展開量產不久，依據待立法院審查的國防部編列的2026年度預算顯示，陸軍司令部自去年至117年（2028年）統籌編列81億656萬4千元預算，採購8萬6114枝T112新型步槍，其中，陸軍計畫籌獲7萬3049枝，預計今年軍備局就應生產2萬5千把T112。

國防部軍備局205廠高雄大樹營區公開新式T112突擊步槍，由軍備局人員進行射擊姿勢示範，並加以解說。郭宏章攝

不過新年度已經開始，但預算仍沒有著落，加上目前T112突擊步槍的需求單位是陸軍丶憲兵及全動署系統，由陸軍司令部統籌辦理。是否因為海軍陸戰隊已經依美台軍事援助計劃獲得足夠數量的美製M4A1突擊步槍，才未採購T112新槍，不得而知，但知情人士則認為，相當有可能因為美國軍事援助的M4A1步槍數量足夠給海軍陸戰隊使用，此才未編列預算採購軍備局產製的T112戰鬥步槍。

