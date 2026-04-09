美軍搶救飛官神秘新科技！「幽靈低語」偵測心跳定位 CIA首度實戰部署
[Newtalk新聞] 美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，為搶救在伊朗南部被擊落的F-15E戰鬥機武器系統官，中央情報局（CIA）首次啟用一項從未在實戰中使用過的先進秘密科技「幽靈低語」（Ghost Murmur），成功救回收困敵後的空軍飛官。
報導指出，搶救飛官的任務關鍵轉折點，正是「幽靈低語」工具的首次實戰應用。該技術利用長程量子磁力儀（quantum magnetometry），可從數英里外捕捉人體心跳產生的微弱電磁波，再透過人工智慧軟體從複雜的背景噪音中精準隔離出單一目標信號。一名接近這項突破的知情人士透露：「在適當條件下，只要你的心臟還在跳動，我們就能找到你。」
美國F-15E戰鬥機4月3、4日在伊朗南部遭伊朗防空系統擊落，兩名飛行員彈射逃生。其中一人先行獲救，這名受傷的武器系統官則在荒涼山區獨自求生兩天，期間伊朗軍方投入大批兵力搜山，並開出賞金捉拿美國飛行員。美國軍方的搜救行動，結合海豹六隊（SEAL Team 6）、CIA的欺敵情報（謠傳該飛官已由海上撤離）以及空中火力支援，最終在「幽靈低語」精準鎖定位置後完成救援。
據稱「幽靈低語」是由洛克希德馬丁公司旗下著名秘密研發部門「臭鼬工廠」（Skunk Works）開發，屬高度機密項目，此次是首次投入實戰。知情人士強調，這項工具在初步粗略定位後，進一步確認目標位置，大幅縮短搜救時間並降低風險。報導強調，救援行動細節仍部分保密，但「幽靈低語」的成功應用，已被視為未來特種作戰與人員搜救的重要里程碑。
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