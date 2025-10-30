美軍撤出不填補! 美國宣布削減羅馬尼亞駐軍 北約東翼防線出現調整

美方計劃縮減其在歐洲東翼的駐軍人數，包括原本部署於米哈伊爾．科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogălniceanu，簡稱 MK 基地）的美軍部隊。 圖：翻攝自 觀察者網

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，羅馬尼亞國防部 29 日發布聲明表示，美方計劃縮減其在歐洲東翼的駐軍人數，包括原本部署於米哈伊爾．科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogălniceanu，簡稱 MK 基地）的美軍部隊。聲明指出，鑑於美國政府政策優先順序的變化，此次撤軍「在意料之中」。目前約有 1,000 名美軍士兵仍駐守羅馬尼亞，但早在一個月前，已有約 1,000 至 1,200 名美軍完成輪換撤離，且不會再有兵力接替。

廣告 廣告

羅馬尼亞國防部長莫斯泰亞努（Ionut Mosteanu）在記者會上進一步說明，撤出的美軍原隸屬於一個在歐洲多國（包括羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利與斯洛伐克）輪駐的旅級部隊。他強調，羅美雙邊軍事合作依然穩固，目前駐羅馬尼亞北約兵力約 3,500 人，規模「相當可觀」。

「這樣的兵力足以滿足我們的防衛需求。指望整支外國軍隊長期駐守並不現實，」莫斯泰亞努說。他同時透露，羅馬尼亞近期已自美方獲得一套先進防空系統，以提升防範無人機入侵的能力。

為強化國防，羅馬尼亞國會則通過新法，允許 18 至 35 歲民眾自願參加為期四個月的付費軍事訓練。 圖：翻攝自 X

事實上，美國調整歐洲駐軍的跡象早已出現。川普政府過去即曾警告歐洲盟友，美國將把更多資源轉向印太與國內邊境安全，歐洲國家需為自身防務承擔更多責任。對於撤軍決定，美軍方強調這並非對北約承諾的削弱，而是「歐洲防禦能力提升的積極信號」。然而，美國國會兩院軍事委員會多名共和黨高層議員罕見聯合譴責該舉動，批評「不維持羅馬尼亞美軍旅輪換部署的決定」並要求五角大樓作出解釋。

北約方面一名官員回應指出，美方調整駐軍屬常態，盟國之間仍就相關部署保持密切溝通。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）接受媒體訪問時則表示，美國戰略重心東移的趨勢始於歐巴馬政府時期，如今更聚焦於與中國的競爭，「歐洲必須學會自行保障防務」。

俄羅斯近期多次派遣無人機、戰鬥機入侵波蘭、羅馬尼亞等東歐國家的領空，北約也持續加強東翼的防禦與軍事威懾能力，並出動戰機打擊入侵的俄羅斯無人機。圖為波蘭 F-16 戰機。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

與此同時，美軍在波蘭的部署不但未見縮減，甚至有擴增跡象。上月，川普在與波蘭新任總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）會晤時重申，美方將繼續維持波蘭駐軍，並可能「進一步增加」兵力。根據《Politico》報導，目前約有 8,000 名美軍駐守波蘭，是北約內防務支出占 GDP 比例最高的成員國之一，其 2025 年國防預算預計將達 GDP 的 4.7% 。

波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）則表示，尚未接獲任何有關美國削減波蘭駐軍的通知。中國外交部發言人毛寧先前就美方在全球範圍調整軍力部署表示，國家間防務合作應有助於地區和平與穩定，不應針對或損害第三方利益。毛寧批評，美方以零和思維推動軍事擴張，只會加劇緊張與對立，危及地區安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....

中美關係川習會破冰! 川普稱習近平「老朋友」 將與中建立長期良好關係