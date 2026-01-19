美軍撤離 伊拉克接管阿薩德空軍基地

記者賴韋廷／綜合報導

伊拉克國防部17日表示，依據美國與伊拉克政府協議，美軍部隊已從該國西部的阿薩德空軍基地撤離，並轉移所有裝備，該基地目前由伊拉克軍方接管使用，強化伊拉克政府對地區的控制。

「美國廣播公司新聞網」（ABC News）報導，美軍已自阿薩德空軍基地撤離，隨後，伊拉克陸軍參謀總長亞拉拉中將也視察該基地，並協調各單位進行任務交接與職責分配。相關報導引述伊拉克軍方消息指出，由於後勤問題，仍有少量美方人員留守，但出於安全考量未透露更多細節。

美國與伊拉克2024年達成協議，原規劃去年9月前逐步縮減以美國為首、在伊拉克境內打擊「伊斯蘭國」（IS）勢力的國際聯軍規模，但隨後因敘利亞局勢發展，因此繼續在該基地維持一支250至350名顧問及安保人員組成的「小規模單位」，直至今年才完成撤離。

報導指出，伊拉克部分武裝組織常以美軍駐紮為由，為其持有武器正當化的藉口，進而阻礙伊拉克政府對該地區的控制。伊拉克總理蘇達尼指出，一旦聯軍完成撤軍，「任何組織都將沒必要，也沒有理由持有國家許可範圍以外的武器。」美軍目前在伊拉克北部的庫德族自治區，以及敘利亞境內仍保留有駐軍。

美軍已從伊拉克西部阿薩德空軍基地撤離，由伊拉克軍方接管使用。（達志影像／美聯社資料照片）