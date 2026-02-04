美軍擊落伊朗無人機 川普：他們不想再「午夜重錘」

美國總統川普。（圖／美聯社）





美伊戰火恐怕一觸即發伊朗似乎要挑戰美國的決心與美軍的戰力，但美軍絕對不會讓伊朗失望。美軍林肯號航母無敵艦隊抵達中東海域，伊朗無人機竟然朝艦艇飛行，美軍立刻果斷擊落這架無人機，這也顯示美軍真的是不排除動武，川普說，美伊兩國談判還會繼續，伊朗也可能做出讓步，願意關閉核計畫，把濃縮鈾交給俄羅斯。

美軍F-35C匿蹤戰機，3日果斷擊落企圖攻擊林肯號航母的伊朗見證者139無人機，讓全球見證美國，真的不排除對伊朗的動武。

CNN新聞報導：「這一切都發生在，美伊官員預定會晤，旨在緩和局勢的前幾天CBS。」

美國白宮發言人李威特：「那是架無人機，它的行動對美國林肯號具有攻擊性，大家都知道，林肯號航母是根據川普總統的指示，部署在該地區的。」

伊朗武裝砲艇，同時還企圖逼停懸掛美國國旗的船隻，美軍驅逐艦立刻護航脫離，大秀軍事實力，中東局勢又再升高，美伊原定在6日會面，白宮表示談判繼續。

美國總統川普：「我們確實在談判中，他們想做點什麼，我們會看能否達成共識，伊朗渦之前有想做的，但當時沒有做到，後來美國發動了午夜重錘行動，我想他們不會希望這種事再發生。」

在這敏感時刻，伊朗首都德黑蘭的大型商場，2日發生嚴重火災，濃濃黑煙籠罩首都，時間太過巧合引發聯想。

半島新聞報導：「目前局勢高度緊張，德黑蘭表示，中東地區可能被拖入一場全面的，全面對抗的劇本中，伊朗警告區域內的國家應避免，任何可能導致誤判的行為。」

截至目前為止，伊朗尚未對無人機攻擊事件有任何表態，情勢緊繃之際，隨時都可能擦槍走火，紐時報導，伊朗願意關閉核計畫，把濃縮鈾交俄羅斯，只是在川普壓力下的重大讓步，還只是虛晃一招，很快就會見真章。

