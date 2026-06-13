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根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。

根據路透社（Reuters）獨家報導，一名知情人士於週五（12日）透露，美軍在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）上空，成功攔截並擊落了多架朝該區域飛行的伊朗「單向攻擊無人機」（即自殺式無人機）。該名匿名消息人士指出，這些無人機當時已對該海域的商業航運船隻構成了直接威脅。

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這起最新的軍事摩擦發生之際，正值華府與德黑蘭當局對外宣稱雙方的和平談判取得進展。然而，這次的空中攔截事件，顯示出該區域的軍事對峙依然一觸即發。

對此，美國總統川普在週五早些時候，就曾公開向伊朗發出嚴厲警告，要求德黑蘭當局停止向試圖通過霍爾木茲海峽的船隻發射無人機。川普更在社群媒體上強硬喊話，直言伊朗「最好快點收斂，而且動作要快！」

原文出處：美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂

本文由AI協作，經編輯審核後發布