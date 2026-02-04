美軍擊落無人機！伊朗回嗆 斷訊前已成功傳回情報

編譯林浩博／綜合報導

美伊戰火一觸即發！伊朗無人機3日直逼美軍「林肯」號航母，隨即遭到F-35匿蹤戰機擊落。伊朗革命衛隊聲稱，無人機在斷訊以前，成功將所蒐集的情報傳送回控制中心。儘管緊張情勢升溫，美伊兩國仍尋求外交管道。除了白宮證實會談仍按照計畫進行，德黑蘭也稱多個國家願意出面當東道主，居中主持兩國的協商。

伊朗「見證者-139」無人機。3日逼近美軍航母「林肯」號的，即為該款無人機，伊朗嗆聲無人機斷訊之前即將蒐集到的資料回傳成功。（圖／翻攝自X平台 @info_blurbs）

伊朗：無人機成功傳送資料

伊朗革命衛隊透過自家通訊社放出匿名消息，聲稱一架「見證者-139」無人機當時在公海執行「例行合法任務」，進行偵察、監視空拍。報導稱，無人機「成功將監視與偵察的影像傳回控制中心」，但隨後通訊中斷，「斷訊原因目前還在調查」。

多國願意主持美伊協商

另外，伊朗外交部3日當天表示，與美國會談的時間、地點還在協調當中，但強調這並非值得媒體關注的複雜問題。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）表示，德黑蘭感謝所有「友好國家出於關切與善意，努力幫忙創造適合外交途徑的條件」。他說「阿曼與土耳其，以及多個區域內其他國家，都表態準備好主持會談」。

據反對派海外媒體《伊朗國際》（Iran International）的彙整報導，伊朗想將會談地點從土耳其伊斯坦堡，改至阿曼，並且限定區域國家參與。伊朗也只想協商限制在核議題，不想牽扯到飛彈與區域代理人支持面向。

川普：伊朗不想再經歷空襲

美國總統川普同樣告訴媒體，美伊正在談判，而且伊朗神權政府並不想再經歷去年6月的軍事打擊。川普說：「他們想做某件事，我們會觀察某事是否達成。他們前一陣子有機會做成某事，但這並未成功，所以我們展開了『午夜重錘』行動（美軍於該行動轟炸三座伊朗核設施）。我不認為他們想要那件事重演，他們想要談判，我們現在正與他們談判。」

以色列蠢蠢欲動

美伊兩國似乎準備坐下來談，「中東小霸王」以色列卻是蠢蠢欲動。以色列公共媒體《Kan News》披露，以方正請求華府給予其對伊朗行動的自由，理由是制約伊朗的飛彈與核活動。

