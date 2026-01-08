美軍擒獲馬杜洛爆百死！委內瑞拉政府怒控「背信棄義」 全國哀悼1週

委內瑞拉政府證實美國上週六推翻並逮捕總統馬杜洛的軍事行動中，已造成包含平民在內共100人死亡。（翻攝自@sentdefender X）

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）當地時間週三（7日）晚間透過國營電視台發表正式聲明，證實美國上週六推翻並逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動中，已造成包含平民在內共100人死亡。這是委國政府首度揭露該次行動的具體傷亡規模，卡貝友在節目中強烈譴責美軍進行的是一場「背信棄義」的攻擊，並對陣亡官兵的勇氣表示讚揚，隨後宣布全國進入為期1週的哀悼期。

《路透社》報導，根據目前掌握的死傷細節，委內瑞拉軍方已公布23名陣亡官兵的名單，而與委國關係密切的古巴政府也證實，其派駐當地的軍事與情報人員中有32人不幸遇難。委國官員指控，馬杜洛的隨身隨從有很大一部分在行動中遭到「冷血殺害」；相對而言，美軍方面則回報無人殉職，僅有7人受傷。

除了大規模傷亡外，馬杜洛夫婦的傷勢也成為焦點。卡貝友指出，馬杜洛在美軍急襲過程中腿部受傷，其妻弗洛雷斯（Cilia Flores）則傷及頭部。馬杜洛週日出席聯邦法院時，已被目擊到行走跛行，而弗洛雷斯的臉部則有明顯瘀青。

不過，美方官員對此另有說法，宣稱這對夫婦在與三角洲部隊（Delta Force）正面接觸前就已受傷，推測是在美軍投擲閃光震撼彈時，因碰撞室內家具或其他物體所致。弗洛雷斯的法律團隊隨後表示，她可能還患有肋骨骨折，正積極爭取更進一步的醫療檢查。

這場軍事行動後續引發的政治動盪與傷亡數字，已讓區域緊張局勢進一步升溫。

