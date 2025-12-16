美軍擬重大軍事重組 國會竟不知! 3司令部將遭降級 配合NSS貶低歐洲重要性

美國數百名將軍齊聚在匡提克（Quantico, Virginia）海軍陸戰隊基地，部分將領甚至特地返美出席。 圖：擷取自 @rainbow7852 的 X

[Newtalk新聞] 在美國國防部長海格塞斯推動下，美國五角大廈高級官員正在制定一項重大軍事重組計畫，改變美軍最高指揮結構，重新分配頂級將領之間的權力平衡。有分析稱，該整合方案一旦實施，將成為美軍最高層級數十年來最劇烈的變革之一。

據 5 位知情人士當地時間 15 日透露，該計畫的核心內容是將美國中央司令部、美國歐洲司令部和美國非洲司令部這 3 個原本地位顯赫的機構進行降級，並將它們統一置於一個新成立的組織「美國國際司令部」的控制之下。美國中央司令部主要負責中東、中亞和東北非等地區的軍事行動。

美國歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍最高司令克里斯托弗·卡沃利。 圖 : 翻攝自騰訊網

此外，為了配合川普政府將資源從中東和歐洲轉移、重點關注西半球軍事行動的戰略，計畫還建議將負責西半球軍事行動的美國南方司令部和美國北方司令部合併，歸入一個新的總部，該總部被稱為「美國美洲司令部」。

據稱，該方案目前被美國軍方視為首選行動方案。然而，五角大廈對此事的保密工作極為嚴格，幾乎未向國會透露任何細節。據 2 位熟悉情況的人士稱，這種缺乏溝通的做法已經讓共和黨領導的參眾兩院軍事委員會成員感到不安，相關司令部的高級軍官們也在等待更多消息。

上述方案是由五角大廈聯合參謀部在美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩的監督下起草的。目前，丹·凱恩負責組織推進，聯合參謀部負責協助推進，預計五角大廈將在未來幾天內正式向國防部長海格塞斯彙報詳細內容。

美國(戰爭)國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

知情人士表示，若這兩項重大舉措合併實施，美軍原本的 11 個聯合作戰司令部將減少至 8 個，屆時，向美國國防部長直接彙報的四星上將和上將人數大幅減少。

一位熟悉內部討論的高級國防官員透露，美軍指揮官在決策和適應速度上已被觀察到出現了「衰退」，因此急需進行全面變革。

官員稱，這一計畫也與川普政府本月發佈的國家安全戰略 ( 2025 NSS ) 高度一致，該戰略宣稱，「美國像神話中的阿特拉斯那樣獨自支撐整個世界秩序的日子已經結束了」。

美國川普政府公布最新、2025年版《國家安全戰略》。圖為報告封面。 圖：翻攝「X」@LyleJMorris

除了上述主要變動外，五角大廈官員此前還曾討論過建立一個向「美洲司令部」彙報的「美國北極司令部」，但據知情人士稱，這一想法目前似乎已被放棄。事實上，在確定上述最終方案前，美軍方高層曾考量過二十多種不同的概念。

另一個被否決的方案建議將聯合作戰司令部總數砍到只剩 6 個，將特種作戰、太空和網路三大司令部降級併入一個新的「美國全球司令部」。

美國太空司令部用衛星監測空中及地球上的狀況。 圖：翻攝自美國太空軍官網

美國國防部長海格塞斯的團隊在一份聲明中拒絕對「傳聞中的內部討論」發表評論。該團隊駁斥了關於官員之間存在分歧的說法，並稱國防部所有人都在為本屆政府的目標而努力。

曾在歐巴馬政府時期擔任美國國防部長的查克·哈格爾表達了擔憂，他認為世界局勢並未變得簡單，過度統一或整合指揮機構可能會導致美軍在問題演變成大麻煩前失去化解危機的能力。

