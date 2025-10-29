美軍擴大加勒比海行動 要求官員簽署保密協議

美國國防部週二（28日）再度發布影片，指出美軍又在拉丁美洲附近擊沈4艘運毒船，造成14人死亡。雖然美國宣稱這些行動的目的，都是為了防堵毒品進入美國，但是對於船上到底有多少毒品、毒販又是來自哪裡，公開的資訊非常少。

媒體還注意到一個特殊情形。路透社揭露，許多參與加勒比海行動的軍方官員，都被要求簽署保密協議。一般而言，美國軍方本來就不得公開國安機密，因此也不需要再額外保密。路透分析，這份不尋常的協議，代表美方可能將有更大動作，甚至可能直接侵略委內瑞拉。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）表示，「這波行動似乎不是真的要打擊古柯鹼，而是想要侵略。」

上週才被美國制裁的哥倫比亞總統也認為，美國最近的動作頻頻，已經超過打擊毒品犯罪的程度。

目前美國在加勒比海派部署大量軍艦，以及大約1萬名士兵。其中一艘驅逐艦更停靠在距離委內瑞拉只有11公里的千里達，準備在本週進行聯合演習。委國官方除了譴責美方的作為，也宣布千里達總理是不受歡迎人物，並暫停和千里達的能源合作協議。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）說：「作為總統，我有權採取這個預防措施，我已經批准並簽署，一切都將停止。」

不過，千里達及托巴哥總理強硬回覆，表示不會屈服於委內瑞拉的任何勒索，也不會放棄「打擊販毒集團的戰鬥」。