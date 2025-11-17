美軍擴大加勒比部署！ 福特號、F-35秀肌肉 恐對委國動手

美國在加勒比海快速集結軍力，不但已經部署全球最大的航母福特號，還準備向波多黎各增兵。（示意圖／Pexels）





美國在加勒比海快速集結軍力，不但已經部署全球最大的航母福特號，還準備向波多黎各增兵。川普被問到接下來的行動，他更是語帶保留地說，還沒有確定，但自己大致已經下定決心。這是否意味著美國可能將對委內瑞拉採取軍事行動，各界都在關注。

記者：「福特號和一同航行的軍艦，還有已經在這一帶執勤的F-35隱形戰機加入支援。」

美國正在加勒比海大秀軍事肌肉，不但已經部署美軍最大最有殺傷力的航母福特號，還準備向波多黎各增兵擴大威懾力。記者：「近日在白宮密集開會，評估下一步動作，該計畫也包括在波多黎各的軍力增援。」

廣告 廣告

目前美國在加勒比海的兵力已經達到1萬5千名軍人和12艘軍艦，川普政府似乎下定決心要對委內瑞拉動武。美國總統川普：「這讓我們有動武的選項，但我們還沒說一定會這麼做，我們可能會跟馬杜洛談談，看情況怎麼發展，他們那邊是想對話的。」

那麼川普口中的選項，到底有哪些？根據CNN報導，川普近期收到的軍事選項，包括空襲委內瑞拉軍事或政府設施、攻擊毒販製造和走私路線、推翻馬杜洛政權、完全不採取行動。至於馬杜洛未來命運，不是流放國外，就是被押到美國受審。委內瑞拉總統馬杜洛：「和平、和平、和平，為了和平做一切努力。那首約翰藍儂的歌，怎麼唱來著？」

馬杜洛唱歌呼籲和平，不過面對美國航母大軍壓境，恐怕不是一首歌，就能讓戰雲散去。

更多東森新聞報導

美國駐日大使諷中方「沒訓練的狗」 謝長廷：狗被冒犯到

日媒：高市早苗考量美國核嚇阻 探討修改非核三原則

檢察官怒了！鬍子哥在好萊塢某餐廳內 性侵14歲少女

