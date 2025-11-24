美軍擴建軍事設施 帛琉憂成戰場

我國友邦帛琉因位於美國「第二島鏈」關鍵位置，成為美陸台三方地緣政治角力中心。英國國家廣播公司《BBC》指出，帛琉曾指控大陸利用禁止旅遊團施壓，要求其放棄承認台灣；美國則在帛琉擴建軍事設施，應對大陸在西太平洋的軍事擴張。這樣地緣政治背景，加劇帛琉民眾不安，他們擔心自己的國家，可能會被拖入一場他們不想參與的戰爭。

鑑於大陸在台灣周邊的軍事活動加劇，美國正加強其在帛琉的軍事設施建設。然而，BBC看到的資料顯示，在美軍基地附近，數家與大陸相關的企業已租下土地並開發房產。

對此，美國大使曾表達憂慮，帛琉國安顧問安森也擔心這些投資，可能在大陸犯台時，被改造成軍事地點。帛琉總統惠恕仁告訴BBC，「無論我們做什麼，我們的地理位置，讓帛琉註定成為任何軍事活動的中心。」

報導指出，2017年北京下令旅行社停止銷售前往帛琉的旅遊產品，嚴重打擊該國的旅遊業。帛琉官員認為，訊息很明確，大陸欲讓帛琉放棄承認台灣。大陸外交部對此並未回應，但過去曾多次否認利用旅遊業作為政治籌碼。

我駐帛琉大使黎倩儀指出，當地領袖向她保證兩國關係堅如磐石。但自2019年索羅門群島等太平洋島國陸續與台斷交，轉與北京建交。帛琉和台灣官員均表示，北京已採取多種手段來影響帛琉的外交立場。

惠恕仁則表示，「若中國將旅遊業作為武器，那麼這是一個不穩定的市場，我們不該依賴它。如果中國想與帛琉建立關係，他們可以這樣做，但不能告訴我們，不能與台灣建立關係。」

不過，安加爾島前省長認為，「本屆政府對中態度非常強硬，這很荒謬，我們應把精力放在環境保護上，而不是美中關係上。」