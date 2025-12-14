美軍攔截中國駛伊朗貨輪銷毀「軍用物資」 小粉紅崩潰：這次只能吞了

國際中心／程正邦報導

美軍近年來首次攔截從中國運輸貨物前往伊朗的船隻。圖為美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／翻攝川普、習近平IG）

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）披露，美國軍方特種作戰部隊在 11 月初於印度洋攔截一艘從中國出發，正駛向伊朗的貨輪。美軍不僅登船檢查，更直接沒收並銷毀了船上被認定為軍民兩用的敏感物資，隨後才放行該船隻。這項行動被視為美軍近年來首次直接干預從中國運往伊朗的貨物運輸線，目的是阻止伊朗秘密採購可用於軍事用途的關鍵技術與零部件。

美國海軍陸戰隊突襲隊員進行登臨、搜索、扣押訓練。（圖／翻攝維基百科）

美軍攔截中伊貿易線 官方沉默與社群的「窩囊」感

據相關報導，美軍印太司令部、中國外交部與伊朗官方均對此事件保持罕見的沉默，沒有發表任何公開評論或聲明。這種官方的「三緘其口」，反而成了中國社群平台憤怒情緒的引爆點。

許多中國網友在得知消息後議論紛紛。部分激進的「小粉紅」開始叫囂，主張中國也應採取對等行動，例如攔截美國運往台灣的軍售物資或查扣航向台灣的貨船。

然而，更普遍的輿論是無奈與強烈的「窩囊」感。許多網民感慨，事件發生已經一段時間，最終卻是由美媒率先曝光，而中方一直「閉嘴不談」，這足以說明中國在面對美國的單邊行動時，似乎選擇了隱忍。有網友犀利評論，這件事讓中國形象猶如「窩囊廢」，什麼也不敢做，只能「吞下去」。

美國海軍陸戰隊突襲隊員進行登臨、搜索、扣押訓練。（圖／翻攝維基百科）

國際制裁下的灰色地帶：中國的投票紀錄成枷鎖

針對為何中方無法強硬抗議美軍的攔截行動，有資深網友和國際關係觀察者指出了一個關鍵的背景因素：聯合國對伊朗的制裁決議。

過去聯合國安理會針對伊朗核計劃和導彈活動通過了多項制裁決議。而中國作為安理會常任理事國，在這些制裁決議中曾投下贊成票（或未行使否決權，支持實施制裁）。雖然近年來中國反對美國的「單邊制裁」，但過去的聯合國決議為美軍的行動提供了某種程度的國際法理基礎和灰色操作空間。

美國總統川普派美軍出動B-2轟炸機空襲伊朗核武設施，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）透過X官方帳號發文，猶太復國主義犯下重大罪行，必須付出代價。（資料照）

正因如此，許多網友認為，既然中國曾在聯合國的制裁框架內投贊成票，如今在美國依據「防止敏感物資擴散」名義進行攔截時，中方在外交上很難提出強烈的抗議，最終只能「打落牙齒和血吞」。

更有網友在評論中戲謔地指出，近年來，中國似乎一直對美國、日本、菲律賓等國的行為保持極度隱忍，已經快要變成「忍者神龜」了，極盡諷刺之能事，體現了中國輿論對當前複雜國際局勢的焦慮與不滿。

