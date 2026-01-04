美軍攻委內瑞拉前「2美媒已掌握資訊」！爆聯手推遲報導：國家安全優先

國際中心／黃韻璇報導

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，川普隨後也公布了馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，美軍速戰速決令人驚嘆。而外國記者就透露，其實早在美軍行動前，《紐約時報》和《華盛頓郵報》就已經掌握消息，但為了保護美軍、維護國家安全，都選擇推遲報導。

川普觀看「逮捕馬杜洛行動」，大讚美軍稱「就像看電視節目一樣，比任何好萊塢電影還要精彩」。（圖／翻攝自川普Truth Social）

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示：「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接。」

川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，強調美軍沒有任何士兵或裝備損失，大讚行動相當高效。而從川普、白宮曝光的照片中顯示，川普與高級官員在海湖莊園中密切關注情況，川普在記者會中也證實自己「全程監看這場行動」，並大讚美軍直呼「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

雖然與川普對立，《紐約時報》和《華盛頓郵報》仍決定推遲報導維護美軍、國家安全。(圖／翻攝白宮官網)

然而美國記者Ben Smith就在X平台上指出，據兩位知情人士透露，其實在美軍對委內瑞拉展開秘密突襲前不久，《紐約時報》和《華盛頓郵報》就已經掌握消息，然而為了避免危及美軍安全，《紐約時報》和《華盛頓郵報》的編輯室決定保密、推遲報導。他稱，此舉符合美國新聞界長期以來的傳統，即便是在美國總統與傳統媒體之間空前敵對的狀態下，仍以國家安全為優先。

