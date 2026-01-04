美軍攻擊委內瑞拉抓總統 我外交部：逾200僑胞安全無虞

2026年1月3日，委內瑞拉首都卡拉卡斯的卡洛塔空軍基地（La Carlota）升起濃煙，有飛機低空飛過。美聯社



美國於美東時間1月3日凌晨對委內瑞拉發動攻擊，首都卡拉卡斯（Caracas）和沿海多處港口今日突傳出多次巨大爆炸聲響並響起防空警報。對此，外交部回應，旅居委國的台灣僑胞逾200人目前均安全無虞，駐處並已提醒僑胞注意安全，也將持續關注僑胞近況。

美國對委內瑞拉發動軍事行動，美軍1月3日鎖定委國首都卡拉卡斯的軍事基地進行打擊，當地宣布進入緊急狀態，爾後不到3小時，美國總統川普（Donald Trump）宣布已抓到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及他妻子，已將2人載運離境。

外交部表示，經兼轄委國事務的我國駐哥倫比亞代表處確認，旅居委國的台灣僑胞逾200人目前均安全無虞，駐處並已提醒僑胞注意安全，也將持續關注僑胞近況。外交部提醒國人，在委內瑞拉若遇急難狀況，請立即與兼轄委國的駐哥倫比亞代表處聯繫，以獲得必要協助。

駐哥倫比亞代表處：+57-315-649-2913

外交部緊急聯絡中心：0800-085-095

