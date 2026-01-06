美軍攻擊委內瑞拉餘波未歇 古巴陷入混亂

有多名古巴安保人員在美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動中喪生，不會讓兩國聯盟不戰而敗。

美軍成功抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛之後，古巴成為川普政府的重點關注對象。美國攻擊委內瑞拉的餘波，讓古巴陷入混亂。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，馬杜洛被捕，對古巴共產黨執政的政府來說，是巨大的命運逆轉。幾十年來，古巴一直依靠石油豐富的南美盟友委內瑞拉提供的大量援助，來維持生存。對古巴人來說，此時局勢的惡化雪上加霜。由於燃料短缺和老舊發電廠故障頻繁，古巴島上大部分地區，幾乎每天都陷入長時間停電。曾經由政府配給制度保障的糧食供應，如今出現短缺，數百萬古巴人正面臨營養不良的威脅。

最近在哈瓦那美國大使館前的抗議活動中，態度強硬的古巴總統狄亞士-卡奈承諾，不會讓古巴與委內瑞拉聯盟不戰而敗。他說，為了委內瑞拉，當然也為了古巴，我們甚至願意獻出自己的生命，但代價是沉重的。

CNN報導，古巴人自攻擊事件發生以來，他們似乎都對於美軍沒有任何傷亡的情況下輕易抓捕馬杜洛感到震驚。有哈瓦那居民說，委內瑞拉人有數十億美元來裝備他們的軍隊，但我們沒有。古巴政府已經宣布，5日和6日全國哀悼兩天。