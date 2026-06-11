美軍攻擊掛帛琉旗油輪「殺掉3名印度人」 新德里震怒抗議

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國際中心／倪譽瑋報導

名為Settebello的船隻不服從美國指令，因此遭美軍鎖定攻擊。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

美國伊朗開戰後，中東海域的石油運輸持續受阻。日前載有印度籍船員、掛著帛琉國旗的塞特貝洛號（Settebello）油輪被美國指控「試圖從伊朗運輸石油」，最後因不服從美方指令而遭攻擊、機艙起火，造成3名印度籍人士死亡；印度政府對此相當不滿，於新德里召見美國外交官員表達「強烈抗議」，並要求停止在相關航道的攻擊。

綜合《路透社》、《BBC》報導，10日懸掛帛琉國旗的「塞特貝洛號」在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的阿曼海岸外輪機艙起火。最初消息是襲擊導致1傷、2失蹤，如今確認船上有24名印度籍船員，21人獲救、3人死亡。

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印度航運部長索諾瓦爾（Sarbananda Sonowal）表示，三名死者的遺體很快就會運回印度，也直言「事件令人深感遺憾」。攻擊事件發生後，印度外交部也在新德里召見一名美國高階外交官員，對此表達「強烈抗議」。

美國方面的說法，美軍中央司令部（CENTCOM）指出，攻擊原因是船隻機組人員「屢次未遵守指令。」指控塞特貝洛號試圖從伊朗運輸石油。《BBC》報導補充，這次事件為本週第二艘載有印度船員的船遭到美國攻擊，8日也曾發生懸掛帛琉國旗的馬里韋克斯號（Marivex）未服從美國指令而被攻擊。

印度前線海員聯盟（FSUI）總書記亞達夫（Manoj Yadav）批評，若船隻不願聽從美國指示，「扣押」是可行的替代方案。印度政府也再度強調，必須停止針對荷莫茲周邊商業航運、民用基礎設施的攻擊。

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