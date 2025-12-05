美軍攻擊疑似運毒船致4死 反毒行動爭議持續升溫

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國軍方表示，今天在東太平洋對一艘疑為運毒船隻發動的攻擊造成4人死亡。鑑於該行動已造成逾87人死亡，爭議聲浪正日益擴大。

法新社報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及總統川普政府因9月初美軍攻擊已受損船隻殘骸，造成兩名生還者喪生的事件，面臨外界嚴厲抨擊。

一名今天看過該事件影像的資深民主黨國會議員表示，影片顯示美軍攻擊的是「遇難船員」，而其他人士則認為這可能構成戰爭罪。

美國南方司令部（US Southern Command）在社群平台X發文表示，最新攻擊鎖定一艘「在國際水域活動、由被認定為恐怖組織操作的船隻。情報證實該船隻載有非法毒品，並正在東太平洋一條已知的販毒路線上航行」。

該貼文指出：「船上4名男性販毒恐怖分子喪生。」並附上一段影片，顯示一艘多引擎快艇高速航行，隨即遭轟炸，整艘船陷入火海。

當天稍早，國會議員出席在國會山莊舉行的一場機密簡報會，會中他們看到此次攻擊的完整影片，而公開釋出的僅是其中一小部分。

眾議院情報委員會民主黨首席成員海姆斯（Jim Himes）對記者表示，這段影片顯示「美國軍方攻擊遇難船員，雖然是壞人，但仍然是攻擊遇難船員」。（編譯：陳昱婷）1141205