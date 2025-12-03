美軍攻擊運毒船生還者 民主黨擬投票阻止續攻委內瑞拉

美國總統川普（Donald Trump）2日在今（2025）年最後一次的內閣會議上強調，美方很快就會襲擊委內瑞拉的陸地目標，強調已掌握毒犯的情報。一群多次嘗試限制總統川普對委內瑞拉採取侵略行動的民主黨參議員，表示將透過國會投票阻止美國對委內瑞拉發動攻擊。

維吉尼亞州的提姆凱恩、加州的亞當希夫、肯塔基州的藍德保羅與紐約州的查克舒默，在聯合聲明中指出對委內瑞拉採取未經授權的軍事行動，將是巨大代價高昂的錯誤。

參議院少數黨民主黨領袖舒默要求，「他（川普）說我要那些船被擊沉，我們需要更多加勒比海行動的資訊，我已一再要求赫格塞斯公開影片，這樣我們就能看到究竟發生了什麼，能看到是否存在戰爭罪。」

過去3個月，美軍至少對加勒比海及太平洋的可疑運毒船隻發動21次打擊行動，至少造成83人死亡。關鍵在9月2日那天的行動，當時船上有11人，首次打擊時9人喪命，第2次打擊，2名生還者在水中遭到殲滅。川普2日表示，他不清楚當天第2次打擊運毒船的細節，也沒有參與其中，但力挺國防部長赫格塞斯的決定，赫格塞斯則堅稱第2次打擊絕對合法。

記者提問，「您說您不知道在那艘船隻所發生的第2次打擊行動，但您不想要它發生，現在您的團隊證實它確實發生，您是否支持第二次打擊行動？」

赫格塞斯回應，「第一次打擊時我看了實況然後我就去開會了，幾個小時之後，我得知指揮官已經，他完全有權這麼做。而且順帶一提，海軍上將布萊德利做出了正確的決定，最終擊沉了那艘船並消除威脅，那是正確的決定，我們支持他。」

記者追問，「所以您沒看到任何生還者，問更清楚一點，就是在第一次打擊之後沒看到？」

赫格塞斯表示，「我沒有親眼看到，但我是依據船隻被火吞噬所判斷陳述。」

《華盛頓郵報》引述消息人士的說法，赫格塞斯當時口頭下令「把所有船上人員殺光」，在第一次打擊後，2名倖存者在接下來的第2次攻擊中死亡。根據《國際人道法》，一旦敵對人員被擊傷、失去作戰能力或投降，就不再是合法攻擊目標，故意對這樣的人發動致命攻擊是不允許的。