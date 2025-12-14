美軍敘利亞遇襲釀3死 川普：將採取「非常嚴厲」的報復

根據《路透社》報導，美國軍方表示，敘利亞中部城市帕米拉（Palmyra）週六疑似遭伊斯蘭國攻擊，一名槍手鎖定一支由美國與敘利亞部隊組成的車隊開火，造成2名美國陸軍士兵及1名平民翻譯死亡，另有3名美軍士兵受傷，槍手已遭擊斃。



美國總統川普（Donald Trump）在社群平台Truth Social發文哀悼罹難者，稱其為「三位偉大愛國者」，並指稱這起事件是伊斯蘭國對美國與敘利亞發動的攻擊，發生在敘利亞一處「非常危險、未完全受控的地區」，稱將採取「非常嚴厲的報復」。

美軍中央司令部（CENTCOM）指出，這起事件由單獨槍手發動，事發時美軍正在帕米拉進行「關鍵領導層接觸行動」。



至於槍手身分，3名地方官員向《路透社》透露，槍手是敘利亞安全部隊成員。另有一名美國高階官員表示，初步評估顯示，這起攻擊「很可能」是伊斯蘭國所為，且事發地點不在敘利亞政府控制區域內。

