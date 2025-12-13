美軍敘利亞遇襲3人喪命 川普要對伊斯蘭國展開「非常嚴厲的報復」

美國總統川普。 圖：達志影像 / 路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 美國與敘利亞部隊的車隊今天在敘利亞中部城鎮遭遇伏擊，2名美國陸軍士兵與1名平民口譯等3人遭到疑似為伊斯蘭國（Islamic State）戰士的攻擊者擊斃，並造成3名美軍士兵受傷，美國總統川普（Donald Trump）揚言將展開「非常嚴厲的報復」，伊斯蘭國則尚未承認犯案。

綜合路透社、法新社報導，負責中東地區美軍行動的美軍中央司令部（CENTCOM）部透過聲明表示，這起伏擊事件造成1名美軍士兵及1名美國平民翻譯死亡，另有3名美國軍人受傷。這起由一名槍手單獨執行的攻擊事件發生在敘利亞中部城鎮巴邁拉（Palmyra），當時美軍部隊「正在與當地重要人士接觸」。

廣告 廣告

川普在白宮告訴記者「這是伊斯蘭國發動的襲擊」，他向3名美國死者致哀，並透露另外3位傷者「情況似乎不錯」。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群媒體發文寫道，聯軍夥伴已擊斃攻擊者。伊斯蘭國目前未宣稱犯案，但一名美國高階官員指稱，初步評估顯示作案的可能是這個激進組織；案發地區不在敘利亞政府掌控範圍內。

國營的敘利亞新聞社（SANA）報導引述一名安全事務消息人士的說法提到，有2名敘利亞軍人受傷，且美方直升機已將傷者撤至敘利亞坦夫（Al-Tanf）地區的美軍基地，當地已靠近與伊拉克邊境。敘利亞內政部今天稍晚指出，他們先前曾警告美國主導的反伊斯蘭國聯盟，伊斯蘭國的戰士可能會發動攻擊。

敘利亞內政部發言人巴貝（Anwar al-Baba）向敘利亞國營電視台強調：「沙漠地區的內部安全指揮部曾事先警告盟軍…，但國際聯盟部隊未考量敘方關於伊斯蘭國可能滲透的示警。」敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）約1個月前訪問白宮時，敘利亞宣布與美國主導的反伊斯蘭國聯盟簽署政治合作協議。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃仁勳獲金融時報年度風雲人物 AI創績與與川普交往展現核心影響力

美軍印度洋罕見登船攔截 查扣中國運往伊朗軍事相關物資