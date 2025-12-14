美軍敘利亞遇襲3死！川普揚言採取「嚴厲報復」

美國軍方證實，兩名美國陸軍士兵與一名平民翻譯員於13日在敘利亞的一場聯合巡邏任務中遇襲身亡。此次襲擊為一名疑似隸屬於「伊斯蘭國」的槍手發動，該名槍手隨後遭當場擊斃。美國中央司令部表示，此次事件另造成三名美軍士兵受傷。美國總統川普誓言將採取「非常嚴厲的報復」。

《路透社》13日報導，據三名當地官員透露，該名襲擊者是一名敘利亞安全部隊成員。敘利亞內政部發言人努爾丁·巴巴向國營電視台表示，該名人員在安全部隊中沒有擔任領導職務，其在攻擊前兩天，已被評估可能帶有極端主義思想，原定14日將做出相關處置決定。

美國總統川普在自家社群平台上發文，承諾將採取「非常嚴厲的報復」，並對「三位偉大的愛國者」的逝世表示哀悼。他在對記者的講話中將這起事件描述為「可怕」的襲擊。

據美國中央司令部表示，當時士兵正在敘利亞與一位重要領導人進行會晤。一名高級官員表示，初步評估表明，伊斯蘭國可能實施了這起攻擊，儘管該武裝組織尚未立即聲稱對此負責。

敘利亞內政部發言人巴巴表示，敘利亞曾警告該地區可能遭到伊斯蘭國的攻擊，但聯軍並未將警告納入考量。

值得注意的是，這次襲擊發生在敘利亞領導人艾哈邁德·夏拉（Ahmed al-Sharaa）訪問白宮，並與美國領導的反伊斯蘭國聯盟簽署政治合作協議後不到一個月，此時發生襲擊顯得時機敏感。

