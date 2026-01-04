美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家

政治中心／許智超報導

邱毅推測，川普下一個可能鎖定的對象是伊朗。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。

邱毅在臉書發文表示，委內瑞拉並非小國，擁有約12萬國防兵力、逾百萬民兵，是重要石油供應國，且長期為中南美洲反美核心之一。他說，美軍在加勒比海陳兵約3個月，遭外界嘲笑紙老虎、不敢打，結果局勢出現戲劇性轉折。

邱毅描述，行動發生於滿月夜，美國CIA結合內部情報，抓準馬杜洛的行蹤，先對首都加拉加斯發動飽和攻擊，使防空系統措手不及，隨後由特種部隊低空突入，完成對馬杜羅夫婦的拘捕。他形容，這是場教科書式的斬首行動。

邱毅指出，馬杜洛遭拘押後，美方指控其涉及毒品犯罪，並將委內瑞拉形容為毒品輸出中心，在此情況下，馬杜洛只剩認罪換生存，或是堅持否認承擔後果的兩難處境。他認為，美國後續可能會在委內瑞拉扶植親美政權，藉此強化對中南美洲的影響力。

邱毅推測，川普的下一個對象，應該是另一個石油大國伊朗。他說，在美國的經濟制裁下，伊朗爆發嚴重的經濟危機，包括貨幣大幅貶值、通貨膨脹及青年失業率攀升，社會不滿情緒升高，抗議人潮擁上街頭，與部隊發生流血衝突，其政權穩定性面臨考驗。

