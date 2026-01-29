美軍新一代超級航艦「甘迺迪號」首度海試 力拼明年3月交艦

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍新一代核動力航艦「福特級」二號艦「約翰．F．甘迺迪號」(USS John F. Kennedy, CVN-79)，28日從維吉尼亞州的杭亭頓英格爾斯工業(HII)紐波特紐斯造船廠啟航，進行首次的「建造商海試」(Builder's Trials)。雖然該艦曾礙於技術整合等因素，導致工期數度延宕，但在進入關鍵測試階段後，將以明年3月交付美國海軍為目標。

根據美國海軍學會新聞網(USNI NEWS)報導，HI發言人科里洛(Todd Corillo)表示，甘迺迪號航艦已離開造船廠，首度就航艦的重要系統、部件進行性能驗證工作。

甘迺迪號航艦是福特級艦的二號艦，排水量超過10萬噸，未來將逐步取代尼米茲級航艦，成為美軍航艦打擊群的核心。不過，甘迺迪號的造艦過程並不順遂，由於美國海軍改變交付計畫，致使該艦的交艦期程，自去年推遲至明年，藉此確保該艦具備完整的作戰能力。

這項工程主要攸關F-35C戰機的部署及雷達更新工作，同時克服系統與技術整合問題，為了確保「先進阻攔裝置」(AAG)與「先進武器升降機」(AWE)的相關作業順遂。待甘迺迪號航艦2027年3月交艦、後續擇期成軍後，美國海軍將維持11艘航艦規模，分別是2艘福特級航艦，以及9艘尼米茲級航艦，後者首艦「尼米茲號」今年退役。

