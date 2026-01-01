美軍新一輪攻擊疑似運毒船隊 至少3死

美國南方司令部發布畫面，顯示美軍正在攻擊一艘船隻。

美軍週二攻擊了所謂參與毒品走私的船隊，根據南方司令部最新發布公告，其中一艘船有三人喪生，另外兩艘船上的人棄船逃生。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，美國不斷升級打擊所謂毒品走私者行動，又有最新一起，美國軍方週二攻擊了三艘船組成的船隊，造成三人喪生。美國南方司令部表示，已經通知美國海岸防衛隊啟動搜救行動，目前不清楚是否有倖存者被找到。

美國海岸防衛隊發言人表示，正在和相關地區的船隻協調搜救行動，一架C130飛機趕往現場，以提供進一步的搜救覆蓋，並且能投放救生筏和補給品。這次美軍宣布的這起最新空襲行動，沒有透露具體地點，甚至連水域都沒有提到，這和過去的情況截然不同。軍方只說，空襲發生在國際水域。

CNN報導，從美國九月開始軍事行動以來，這次新的攻擊促使美國攻擊的目標船隻總數，至少達到34艘，死亡人數至少達到110人。川普政府聲稱，這次攻擊是為了阻止毒品流入美國，但政府官員也暗示，這是為了推翻委內瑞拉領導人馬杜洛的施壓行動的一部分，許多被攻擊的船隻都來自委內瑞拉。