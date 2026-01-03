美軍是開戰前就擬好作戰方案！前五角大廈官員胡振東駁「美國考慮馳援論」...朱宥勳：值得依靠的非計謀，而是長期準備

近日過去專責美軍「台灣科」的前美國國防部官員胡振東上專訪，闡明台海戰爭、美軍是否派兵種種外界憂慮的難題，態度和答案相當明確。對此，作家朱宥勳指出，他最驚訝的是訪談中問及「中國侵台，美國開始考慮是否馳援」，胡振東打破前提，並表明美軍在中國集結兵力時，就會將可能的作戰方案擬好，送交總統選擇執行方案，因此在中國開火的瞬間，美軍就立刻發動方案，從來不是「中國開火，美國才開始反應」。

朱宥勳日前發文表示，在看完華視「關於台海戰爭如果爆發，美台作戰如何規劃」的新訪談，不但再次確認某些已知資訊，還學到了很多新東西。他說，這個訪談是由主持人陳信聰，專訪前美國國防部官員胡振東。



朱宥勳提到，可能有人不知道他是誰，不曉得為什麼他的意見有價值，胡振東是台灣出生，移民美國後，加入美國空軍，在服役期間，擔任洲際飛彈基地的軍官與教官，所以對飛彈相關的戰術非常熟悉。



朱宥勳說，除此之外，胡振東也陸續在美國國防部、跟台灣最有關戰區的太平洋空軍總部任職，而在這些單位，胡都是任職於「中國、蒙古、台灣科」，2006年美軍獨立出「台灣科」的部門，他是第一任科長，退役後也擔任過駐AIT的武官，負責美國對台灣的軍事訓練、軍事援助事物。



朱宥勳直言，胡振東大半輩子的職業生涯，都是跟「美軍如何處理台海局面」的業務有關，所以在此次訪談裡，他所說的都是第一手專業判斷。他表示，政治上的最高決策，當然不是胡振東說了算；但事情會怎麼處理、美軍的思考邏輯和事前準備，他都有豐富的實務經驗。



對此，朱宥勳整理以下覺得頗為有趣的重點：



1.台海戰爭如果爆發，美軍到底會不會來台灣？



朱宥勳直言，胡振東的回答非常有意思，如果大家想像的是「大批美國陸軍登上台灣本島」，那基本上「不會」，但這不是美軍袖手旁觀的意思，而是因為台灣本身的資源與軍力，已經足夠防禦自身；胡振東的說法為這時候若美軍大舉登島，反而會造成行政協調上的混亂，在開戰初期，台灣政府各單位已經夠忙了，美軍的介入只會增加不必要的成本。



對於美軍到底會不會參與台海戰爭呢？朱宥勳表示，根據胡振東的訪談，是「一定會」，不上台灣島，但周邊海空域會都是美軍及其盟軍，屆時台灣的軍方只需要專注面對海峽正面的戰場，側面與後方都有人扛著。



朱宥勳認為，這也就是說，中國要「圍台」基本上是不可能的，北方的宮古海峽與南方的巴士海峽，都是美軍、日軍的控制區，東部海域還可能有澳洲加入；因此先不說中國的部隊如何穿過南北兩個狹窄的海峽，就算穿過了，那只是在太平洋成為餃子餡料而已。



2.中國的「飛彈洗地」或「火箭洗地」是有效的嗎？



朱宥勳指出，胡振東在這一題，拿出了非常明確的數據，即是中國大概有600具發射器，這就意味著，第一波攻擊最多就是600枚飛彈，這還是假設妥善率100%的情況下，但這基本上是不可能；飛彈射出之後，需要七分半鐘才能抵達台灣，而美、台的雷達可以在一分鐘內，甚至胡振東還說其實應該是「數秒內」偵測到，並且在兩分鐘之內也用飛彈回擊，而最新一波軍購項目裡，有400枚「陸軍戰術飛彈」，就是這種時候用的，再加上台灣其他飛彈。



朱宥勳表示，所以實際上會發生的狀況是中國第一波600飛彈打過來，扣除掉故障、打歪、被攔截的，實際能命中目標者並不多；但因台灣也會反擊，所以中國這一波打完之後，第二波的攻擊力就會下降50%以上，因為他們的發射具、裝填飛彈的固定基地等等目標，也會同時遭遇打擊。



朱宥勳說，中國「飛彈洗地」或「火箭洗地」最強的威力就在第一波，但這一波夠強嗎？600枚聽起來很多，但胡振東說，就算如某些親中媒體所說，有如同科幻數字的「1萬發」擊中台灣好了，會因此遭遇嚴重打擊嗎？並不會，因為當年美軍轟炸越南，是「數百萬個彈坑」，越南也沒有因此投降。



3.如果中國真的不計一切代價發動登陸戰，台灣有可能長期堅守嗎？



朱宥勳表示，這一題也很有趣，主持人的問題比較像是在問「台灣有可能撐那麼久嗎」，但胡振東的回答似乎是：「這個前提錯了，要問的是解放軍有可能撐那麼久嗎？」依照美台目前的作戰規劃，整個台灣海峽都會變成「地獄景象」，會有各式各樣的火力往登陸船艦上招呼，只要台灣能摧毀30%至40%的中國船艦，登陸作戰就已經失敗了。



朱宥勳說，如果中國以空降作戰攻擊台灣，台灣是有數千枚刺針飛彈的國家，還不算上其他的多層次防禦系統；依他看過胡振東別處的訪談，空軍出身的胡曾經說過，「如果你看過台灣的防空體系，相信我，你不會想從空中攻擊台灣的。」



4.如果中國動用核武



朱宥勳說，胡振東這一題的回答非常乾脆，「如果中國動用核武，習近平就會成為中華民族的罪人」；美國的核武數量大約是中國的十倍，而美國的政策是，只要動用甚至是威脅要動用核武，美國有能力抹去中國所有主要城市，並且將之變成200年內都不宜人居的焦土，胡振東還很美國地補充了一句，「我很不想這麼說，但是我們做得到。」



5.如果中國攻打台灣，美國會花多久時間決定要不要馳援台灣？



朱宥勳直言，這是整個訪談裡，最令他驚訝的一段，因為一般人的想像是「中國出手攻打台灣後，美國會開始考慮要不要馳援」；但胡振東說，美軍不是這樣做事情的，真正會發生的事情是，在中國集結兵力的時候，通常會在真正開戰前數個月，美軍將領就會把可能的作戰方案擬定好，送交總統，由總統選擇一個方案。



朱宥勳表示，所以在中國開火的第一瞬間，美軍就會立刻發動準備好的方案，從來就不是「中國開火，美國才開始反應」，順序是反過來的。他表示，覺得最驚人的地方是，胡振東好幾次說出「美軍對所有可能的敵國早就寫好了作戰計畫」、「這情況都已經研究過了」，甚至會很明白講到「所有單位都知道，自己在開戰的72小時內該做什麼，就算失去中央指揮也會有動作。」



針對訪談內容，朱宥勳認為，無論對台海戰爭的可能樣態有多少暸解，都非常推薦一看，影片中還有很多細節，關於雷達、第五縱隊、各種戰略思考，扼要且豐富，如果理解力有常人水準，不管是否全盤同意胡振東的看法，大家至少都可以感覺到「真正的專業人士」所散發出來的渾厚氣息。



朱宥勳表示，很多人對軍事的想像，都停留在三國演義式的奇謀韜略，彷彿總有一條妙計可以打得敵人措手不及，而且統獨雙方都有這種不切實際的想像，差別在他們認為「一定有妙計」的主體不同；但胡振東這則訪談會讓大家知道，現代軍事專業不是那樣運作的，真正可以倚靠的不是奇謀韜略，而是「這些情況都已經研究過了」，值得依靠的不是計謀，而是長期的準備，是「把所有作戰計畫都寫好」，是「所有單位都知道自己要做什麼」。



朱宥勳指出，台灣的國防策略也正在往這個方向發展，當然在很多地方難以到達美軍的水準，但這是正確的方向，因此需要的是更多的投資與更多的準備，而不是「沒做到100分，那就乾脆放棄不做」。

