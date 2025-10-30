美軍智庫認「抗中不可能勝利」 郭正亮：他看了會昏倒

郭正亮指出，美國軍方主流智庫蘭德公司明確示警，抗中路線已不可能取得絕對勝利。（示意圖／Shutterstock／達志）

《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，引發熱議。前立委郭正亮指出，中方抓包美國網軍攻擊，連美軍主流智庫蘭德公司都建議，對中絕對勝利已不可能，要和平共處改善關係，那些一天到晚喊推翻中共暴政的會昏倒。

郭正亮30日在《亮劍台灣》節目提到，綠營想把高德斯坦抹紅，但政治評論家趙君朔撰文明確表示，他雖不同意高德斯坦的「賴清德魯莽論」，但直批抹紅高德斯坦的人，根本是「不學無術的咖」，看到黑影就亂扣，胡扯什麼高德斯坦親中。有興趣多去看高德斯坦的X推文，很好驗證。

郭正亮指出，蘭德公司14日的發文，講法類似高德斯坦，說美國要放棄可以取得絕對勝利的觀點，要承認中共執政的合法性。「這是軍方智庫！這個明居正看到了，大概昏倒在地？」那些一天到晚幻想要「推翻中共暴政」的一群人，昏倒在地！你敢說蘭德公司是中共同路人嗎？

郭正亮強調，這句話什麼意思？美國是不可能消滅中共的！美國國會不是有一個反中共的委員會嗎？這個智庫直接衝著他說：這是不可能的！這是美國軍方智庫、最主流智庫的報告，那些說中共必亡的會不會昏倒在地？

郭正亮直指，蘭德智庫還建議，如果美國體認到絕對勝利是不可能的，那就要去思考跟中共政權和平共處之道，所以就要開始改善危機處理的各種能力，雙方要簽各式各樣的協議，避免雙方網軍的互相攻擊。蘭德發這篇文時，中共正好揭露美方2022到2024對北京發動的尖銳網路攻擊，結果全部被中國大陸抓到，美國憂慮大陸會來報復，去攻擊人家的國家授時中心，這會影響股市交易、衛星定位、通信整合的時間，這多嚴重！

