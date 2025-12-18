美軍曾在沖繩核訓練 劍指蘇「中」
記者賴韋廷／綜合報導
日本《共同社》18日引述解密文件報導，駐日美軍曾於1970年代在沖繩進行核訓練，並計畫讓沖繩成為發動核打擊的基地，還多次進行針對蘇聯及中國大陸進行核打擊的演訓。
根據解密的美國官方檔案，當時駐紮於日本岩國基地的第1陸戰隊航空聯隊及第6艦隊航空聯隊，於1971至1974年間在沖繩多次使用模擬核彈進行訓練，確保戰爭爆發時能夠以沖繩為基地，對蘇「中」境內目標展開打擊。
報導說，這是外界首次得知駐日美軍曾在1972年沖繩回歸後，在當地執行這類演訓。由於日本秉持「非核3原則」立場，因此美軍相關訓練須在保密狀態下執行。日本政府在1972年4月的國會答辯中表示，「無法確認」日本是否存在可運用核武的美軍部隊；1975年3月，時任首相三木武夫則稱「不相信日本有使用核武器的部隊」。
美國解密檔案揭露，駐日美軍曾於1970年代在沖繩進行核訓練。（達志影像／歐新社資料照片）
