美軍最強航母抵南美！數十年來「最大火力」集結 掃毒行動至今逾80死

美國五角大廈日前表示，上週六時海軍在東太平洋對一艘涉嫌販毒的船發動襲擊，造成船上3人死亡。美國南方司令部表示，「情報證實，該船隻參與了非法毒品走私活動」。美國總統川普則透露，美國可能會跟委內瑞拉的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）展開談話。

綜合外媒報導，美軍近日進行掃毒行動，在東太平洋對一艘涉嫌販毒的船發動襲擊，造成3人死亡。美國南方司令部，指出這艘船當時為在公海，被「南方之矛」聯合特遣部隊擊中，情報證實船隻參與了恐怖組織的毒品走私活動，當時這艘船沿著已知的毒品運販路線航行，並且船上也載有毒品。

事實上，自9月初以來美國軍方對毒品船隻已經進行21次攻擊，造成80多人死亡，國會議員、人權組織和美國盟友都對這個攻擊的合法性提出質疑。川普政府聲稱擁有襲擊毒品船隻的法律授權，美國司法部也指出，執行行動的美軍享有豁免權。但是政府並未公開解釋為何選擇攻擊這些船隻，而非逮捕船上的人員，究竟是基於何種法律依據。

美國海軍表示，最先進的航空母艦「福特號」已經於週日比達加勒比海，福特號跟其他軍艦的集結，象徵美國在該地區數十年來的最大火力已經集結完成，總計約1.2萬名水手、海軍陸戰隊參與，成為「南方之矛」行動的一部分。福特號航艦打擊群指揮官蘭濟洛塔少將（Rear Admiral Paul Lanzilotta）指出，此舉將強化美國在當地有的大型艦隊，「保護我們國家在西半球免受毒品恐怖主義的侵害，維護國家安全和繁榮」。

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，美國上週將「太陽集團（Cartel de los Soles）」認定為國外的恐怖組織。美國認為，該集團由委內瑞拉的總統馬杜洛及其他高官主使，美國國務院指出，馬杜洛及其親信不能代表委內瑞拉的合法政權，且太陽集團不僅在西半球製造暴力事件，還向美國、歐洲販運毒品，這項認定將在11月24日生效。

川普表示，此舉可以讓美國軍方有力打擊，馬杜洛在委內瑞拉境內的資產與基礎設施，「這允許我們這樣做（發動攻擊），但我們還沒有說過我們會這樣做。我們可能會和馬杜洛進行一些討論，看看結果如何」。他透露，目前正在阻止毒販、毒品流入美國，因此不需要得到國會批准。

事實上，將國外的恐怖組織列入名單是美國國務院最嚴厲的反恐措施，美國公民若向恐怖組織提供資源屬於違法行為，這些組織的代表、成員也將被禁止進入美國，將其列入恐怖組織名單，也賦予美國可以打擊這些組織的權利。



