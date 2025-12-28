美軍最新「中國軍力報告」示警解放軍擴張 明居正揭美方隱憂：它目前只能這麼說

美國五角大廈本月23日公布最新中國軍力報告，當中提到中國解放軍規模不斷擴大，甚至已威脅到美國國家安全，引起國際關注。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》分析，美中和解的機會不大，短暫放緩或暫時調降緊張氣氛較有可能，中美目前處於冷戰狀態，雙方對抗態勢已非常明顯，若可以將採取戰爭手段，但若戰爭變的不可行時，便會用非熱戰的方式進行。

明居正說明，美中的對抗已確定、結構化和固化，且很難改變，除非美國和中共有一個國家在制度或國家戰略上出現根本的轉變，也就是除非美國共產化或中共民主化，否則對抗恐怕得持續下去。當熱戰目前是個暫時不可能的選項時，雙方爭奪的焦點便是熱點，熱點同時有兩大或多個強國和強國集團想競爭的國家或地區，各方從不同角度競爭，此處便成為熱點。

明居正指出，美中之間為全面向的對抗，從關稅、科技、經貿、財稅，最後進到地緣上的爭奪。第一次世界大戰時，美國想趁機進入亞洲，當時中國衰弱，日本崛起正在準備侵略中國，因此美日開始在亞洲競爭，雙方在棉花、工業生產、石油等各領域較勁。

明居正續指，美日當時競爭中國，所以中國是一個熱點，但美國沒有想得太清楚，所以日本侵略中國時，美國沒有太大實力介入，最後太平洋戰爭爆發，美國戰勝後進入亞洲。美國進入亞洲至今80年沒有離開，而後中共崛起，若中共是自由、民主、法治、和平的國家，和美國關係便會如同美國和歐盟。但中共是個和美國不同價值觀、政治體系的國家，又以消滅美國為主要目標，因此美中勢必為對抗狀態。

美國「嘴上退一步」？明居正：目標是阻止中共支配美國盟友

明居正提到，美國最新中國軍力報告中寫道，美國無意扼殺、擊破、羞辱中國，美國目標是阻止中共支配美國和美國的盟友。美國只能這麼說，否則就會變成直接對抗，所以美國現在是嘴巴上後退。

此外，報告中寫道，解放軍能直接威脅美國國家安全，因為中共的核武戰力和數量已經可以攻擊美國了。中共計畫在2035年前再加造6艘航空母艦，已進行遠洋作戰，因為攻打台灣不需要航母，兩岸距離近，使用航母反而累贅。因此中共打造第一艘航母時，美國便已知道中共是準備攻打美國或其他比較遠的國家，而非台灣。

習近平攻台計畫恐早於2027？

明居正進一步說明，美國列出的中共軍方三大目標，存在誇大成分，以爭取預算。而2027年攻台的時間點，中國國家主席習近平和美國都有提過，美國也將領導人列入考量，因為習近平勢必會在下任前有所作為。若中共真的提出以2027年為目標，真正目標便會早於2027年。台海危機會爆發，但中共全面攻台的機會非常小，而美國想嚇阻中共攻打台灣，因為台灣對美國而言太過重要。

明居正提到，美國的台灣保證落實法、國家安全戰略和國防授權法方向皆相同，美國要建立一支可應付第一島鏈任何地方爆發戰爭的軍隊，第一島鏈從北邊的日本跟南韓，到中間的台灣，往南邊到澳洲，所以對美國而言第一島鏈非常重要，重中之重便是台灣，美國軍力報告中的戰略意圖已非常清楚。

