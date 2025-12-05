美軍東太平洋再炸「運毒船」 瞬間變火球擊斃4毒販

美國在東太平洋海域，再度進行海上掃毒行動，美軍公布最新攻擊畫面，一艘疑似運毒的船隻遭到轟炸，美軍宣稱擊斃4名毒販。

委內瑞拉總統馬杜洛證實與美國總統川普通話。（圖／達志影像美聯社）

美國軍方近日在東太平洋海域展開反毒品走私行動，成功轟炸一艘疑似運毒船隻並擊斃4名毒販。這次行動由代號「南方之矛」的聯合特遣部隊執行，發生在國際海域一條已知的毒品走私路線上。與此同時，美國總統川普與委內瑞拉總統馬杜洛進行了電話交談，馬杜洛形容談話氣氛十分尊重友善，引發外界對美委關係可能緩和的猜測，儘管川普先前曾要求關閉委內瑞拉領空。

美軍最新公布的空拍畫面顯示，一艘在海上行進的疑似運毒船隻瞬間被炸成一團火球。美軍在社群媒體上發文表示，這次行動是依照美國防長的指示，由「南方之矛」聯合特遣部隊於4日在東太平洋國際海域執行的打擊行動，成功擊斃船上4名被稱為「運毒男性恐怖分子」的人員。

這次掃毒行動發生的時間點相當敏感，因為美國總統川普為了打擊毒品走私，不斷揚言要對委內瑞拉境內採取行動。然而，委內瑞拉總統馬杜洛近日證實他與川普進行了電話交談。馬杜洛表示，他接到了美國總統川普的電話並與他交談，他可以肯定地說談話氣氛十分尊重，甚至可以說非常友善。

這使得外界開始思考美委關係是否有可能緩和。值得注意的是，就在不久前，川普才發文要求關閉委內瑞拉的領空。但與此同時，一架載有260多名被遣返的非法移民的班機已抵達委內瑞拉機場。CNN分析認為，這些事件似乎凸顯出川普的移民掃蕩政策比打擊委內瑞拉還要重要。美國政府的這些行動顯示出其在處理國際毒品走私和非法移民問題上採取了強硬立場，同時也反映了美國與委內瑞拉之間複雜的外交關係。

