美軍東太平洋攻擊3艘疑似運毒船 8人身亡

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國南方司令部今天表示，美軍在國際海域打擊3艘船，造成8名男子死亡。

路透社報導，美軍在社群平台X發文指出：「情報顯示這些船隻當時正沿著東太平洋已知的毒品走私航線行駛，並從事毒品走私活動。」

美軍打擊毒梟行動，近月來在太平洋、加勒比海鄰近委內瑞拉海域上已攻擊超過20艘船；造成至少90名疑似毒販喪生。

美國動用軍事力量緝毒，顯示政策上重大轉變；川普政府為這類打擊行動的合法性作辯護，不過，一些法律專家認為，這已屬於非法的法外處決。

五角大廈新聞秘書威爾森（Kingsley Wilson）本月稍早表示：「美軍南方司令部（Southern Command）的行動，無論依照美國法律或國際法都是合法的，所有行動都遵守武裝衝突法律。」

外界認為，美軍這些攻擊行動是美國即將對委內瑞拉發動地面打擊的前奏；川普先前已表示，相關行動即將展開。（編譯：紀錦玲）1141216